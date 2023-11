Heemkundige Kring De Gaverstreke stelt 51ste jaarboek voor: “Zonder passie lukt dit niet”

De Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke stelt op 6 december in de stadsbibliotheek het 51ste jaarboek voor. Een van de bezielers is André Braet. Samen met zijn vrouw Leona Van Nuffel verzet hij in stilte bergen werk. “Zonder echte passie houd je dit niet vol.”

André (78) is afkomstig uit Ruiselede, maar kwam in 2004 samen met zijn vrouw Leona Van Nuffel in Waregem wonen. Daar werd onmiddellijk een beroep gedaan op zijn kennis.

“Familiekunde heeft me altijd al heel erg geboeid”, vertelt André gepassioneerd. “Ik volgde de geschiedenis van Oost- en West-Vlaanderen en volgde les in familiekunde, waarvan stamboomonderzoek en familiegeschiedkundig schrijven deel uitmaken. Dan kom je automatisch uit op heemkunde.”

“Toen ik in Waregem in 2004 kennismaakte met toenmalig voorzitter Guy Algoet, medeoprichter van De Gaverstreke en lesgever in het Heilig Hartcollege, stapte ik meteen in het bestuur. Hier ligt een indrukwekkende verzameling van tweeduizend boeken, tijdschriften, oude kranten, affiches… Van de jaren 1600 tot 1800 zijn stambomen terug te vinden. Vanaf dit jaar verdiep ik mij ook in De Vrede, een wekelijkse krant die in Waregem werd uitgegeven. Hier liggen exemplaren van honderd jaar oud. Hiermee zijn we nog nooit naar buiten gekomen.”

“We doen heel veel samen”, zegt Leona (77), die in 1980 de smaak ook te pakken kreeg. “Ik maakte mijn eerste familieboek en organiseerde voor het eerst een familiefeest voor meer dan duizend man van de familie Braet. In 1990 (wapenschild) volgde een tweede feest en in 1996 (Braetroete) een derde. Er volgde nog een vierde (Baraet). Mijn interesse werd dus gewekt door te beginnen meewerken. Vooral administratief. Dit is onze hobby en passie. Dat moet, anders houd je het niet vol. Ik haal de meeste voldoening uit de families bij elkaar te brengen.”

Grensoverschrijdend

“Aan het jaarboek gaat heel veel werk vooraf”, gaat André verder. “Verantwoord schrijven en alles onderzoeken, dat gaat niet over één dag ijs. Het boek is ook over de landsgrenzen heen gekend. Zo gaan er exemplaren naar Nederland, Frankrijk, Amerika, Australië… Het boek telt 400 bladzijden en heeft een oplage van 500 stuks. Op 6 december is er de voorstelling in BIBBOX. Vorig jaar ontvingen we meer dan honderd geïnteresseerden.”

Voor 25 euro wordt het boek aan huis geleverd.

(EL)