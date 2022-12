Heemkring schrijft geschiedenis van Waregem en omgeving in woord en beeld: Gaverstreke brengt 50ste jaarboek uit

Op 8 december stelt de geschied- en heemkundige kring De Gaverstreke het 50ste jaarboek voor in het stadhuis. Ze hebben meer dan hun sporen verdiend door de geschiedenis van Waregem in 50 boekdelen in woord en beeld te brengen.

“Centrumstad Waregem en de deelgemeenten Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve beschikken met deze publicatie over een unieke verzameling wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van weleer in de paardenstad”, verduidelijkt genealoog en heemkundige André Braet. “Vele families met roots in de Gaverstreek (vooral ook Anzegem, red.) vinden er voorouders in terug en leren zo de boeiende streekgeschiedenis kennen en begrijpen.”

Unieke verzameling verhalen uit de paardenstad

Boeiende verhalen

André neemt de inleiding voor zijn rekening en kanunnik Henk Laridon brengt een gepaste toelichting over erevoorzitter Guy Algoet. Verder brengt het jubileumboek een waaier aan verhalen. Archeologische opzoekingen in de wijk Bilkhage brengen sporen van vroegere nederzettingen aan het licht en de paters Oblaten komen feestelijk aan bod met hun 50-jarig bestaan in 1951. Het vroegere uitgaansleven in Sint-Eloois-Vijve wordt onder de loep genomen en het klokgelui van het Schelleke in de decanale kerk is reeds 200 jaar de boodschapper voor alle parochianen. De groei en bloei van de textielfamilie Devos op het Gaverke zal ongetwijfeld vele herinneringen doen opleven en de familie Vanderbauwhede gaat 300 jaar terug in de tijd. Minder goede herinneringen worden opgeroepen met de artikels over de guillotine en de doodskisten. De verhalen eindigen met een verdachte zonderling langs de Leie in Desselgem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het mysterie is opgehelderd. “Erevoorzitter en oud-leraar in het Heilig Hartcollege E. H. Guy Algoet is na 50 jaar nog steeds de grote bezieler van de vereniging”, vertelt André. “Ook de heren Rik Castelain, wijlen Jozef Van Thuyne en Marcel Delmotte waren van het eerste uur bij de kring en algauw volgden Etienne Ducatteeuw, Philippe Despriet, Frans Speleers, Norbert Follens, Filips Benoit, Luc Wante en wijlen André Vandewiele. In de 21ste eeuw sloten Bernard Delange, André Braet, mijn vrouw Leona Van Nuffel, Rik Ghistelinck en ikzelf aan.

Nieuwe leden

We doen nu een oproep voor nieuwe medewerkers omdat de leeftijd de anciens parten begint te spelen”, besluit André.

Het nieuwe jaarboek van 2022 telt 384 bladzijden en bevat 15 bijdragen. Het jubileumnummer kan worden bekomen door overschrijving van 25 euro op rekening BE12 0680 5030 1092 van GHK De Gaverstreke, Waregem. (PP)

Donderdag 8 december om 15 uur in het stadhuis. Meer info: braetandre@telenet.be en 056/62.99.14