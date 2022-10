Heemkring Santforde viert jubileum met gloednieuwe boek

Heemkring Santforde viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Voor die gelegenheid publiceert de Zandvoordse heemkring een boek over de geschiedenis van het Zandvoordse onderwijs met zijn twee onderwijsnetten. “Het overgrote deel van het boek bestaat uit oude schoolfoto’s”, klinkt het trots.

20 jaar geleden begon Heemkring Santforde als een groepje echte amateurheemkundigen. Op 16 januari 2002 vond een eerste vergadering met zes mensen plaats die besloten dat een eigen heemkring zinvol zou zijn. Dat groepje groeide stilaan uit tot een groep trouwe en gemotiveerde medewerkers met elk zijn eigen specialiteit. Op vandaag bestaat de heemkring uit twaalf mensen en is het een werkgroep binnen de vzw Wijkcentrum ’t Kasteel Zandvoorde.

Archief en museum

“We zijn volledig onafhankelijk en hebben geen bestuur”, vertelt Willy Depuydt. “Vier van de huidige leden waren er bij de oprichting ook al bij. Het is dankzij de bereidwilligheid van het stadsbestuur dat we een lokaal toegewezen kregen, net naast het oude gemeentehuis van Zandvoorde. Daar houden we ons hele archief bij en hebben we ook een minimuseum van oude voorwerpen. Ons archief bestaat vooral uit de persoonlijke archieven van Zandvoordenaars Willy Meseure, André Verburgh en Rachel en Martha Volcke. Enkel wat met Zandvoorde te maken heeft, maakt deel uit van ons archief”, zegt Willy.

De Zandvoordse heemkring wou haar twintigste verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en lanceerde bijna twee jaar geleden een oproep naar oude klasfoto’s met als doel de publicatie van een boek over het onderwijs in Zandvoorde. Eerder al bracht de heemkring de boeken ‘100 jaar Kasteel’ (2004), ‘Mien Zandvoorde’ (2005), ‘Zandvoorde, mijn boerendorp van weleer’ (2007), ‘KSA Zwaneburcht Zandvoorde’ (2009), ‘Zandvoorde tijdens de Eerste Wereldoorlog’ (2014) en ‘De cafés van Zandvoorde’ (2019) uit. “Zo zorgen we ervoor dat de herinneringen aan ons typisch landelijk dorp voor de toekomst bewaard blijven”, weet Willy.

Verzamelobject

“Dit speciaal jubileumjaar zetten we kracht bij door een boek te publiceren over de geschiedenis van het Zandvoordse onderwijs. Het overgrote deel van het boek bestaat uit oude schoolfoto’s die in de loop van de vele decennia genomen werden en waarvan we nog de namen van de afgebeelde leerlingen konden achterhalen. De oudste foto dateert van 1919. Op die foto zien we een klas van 37 leerlingen, verdeeld over drie leerjaren met als meester Camiel Alleman. Het merendeel van de foto’s wordt in kleur afgebeeld. Het boek is een verzamelobject voor alle Zandvoordenaars”, besluit Willy.

Het boek is verkrijgbaar voor 30 euro en is verkrijgbaar op de tentoonstelling van 8 en 9 oktober die doorgaat in het wijkcentrum ’t Kasteel. Wie zeker wil zijn van een exemplaar, kan het bedrag storten op rekeningnummer BE62 8500 4824 4461 van Heemkring Santforde.