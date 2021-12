Heemkring met boek ‘Wielerhelden’, wieleravond en expo: Spots op een eeuw koers

Meulebeke is en blijft een sportgemeente. De talrijke wielerwedstrijden en de crossen die er verreden werden en nog steeds worden, de Omloop Mandel-Leie-Schelde, het Sportverbond en de profrenners zijn legendarisch. Heemkring Mulenbeca geeft nu een boek ‘Wielerhelden’ met veel uitzonderlijke foto’s uit.

Wielerhelden als Norbert, Schotje, Kerckhove, Daniël Vanryckeghem, Walter Boucquet en sportfiguren als Leo Abeele en Jef Braeckevelt schreven er geschiedenis. De spots worden eveneens gericht op de velodroom die aan de Koeivoet te vinden was van 1909 tot 1913.

Heemkring Mulenbeca steekt nu haar schouders onder een totaalproject dat veel Meulebekenaren in herinnering brengt. Een boek is een unieke manier om het licht te plaatsen op een eeuw boeiende wielergeschiedenis in de Berengemeente. Het boek telt 222 pagina’s met heel veel uitzonderlijke foto’s.

Als de maatregelen het toelaten organiseren we in het OC Vondel een wieleravond

Het boek kost in voorverkoop 27 euro, over te schrijven op rekening van heemkring Mulenbeca, BE98 8601 1000 9193, met vermelding ‘Wielerhelden’, je volledige naam en adres. Iedereen die voor 15 januari 2022 intekent, krijgt zijn of haar naam in het boek. Nadien kost het boek 32 euro.

Tentoonstelling

Frank Develtere: “Naast de uitgave van het boek is er nog een tweede luik. Op vrijdag 25 februari 2022 (indien de coronamaatregelen het toelaten) organiseren we in het OC Vondel een wieleravond met Willy Vanneste, Jo Planckaert, Nico Mattan en Gianni Meersman. Ook Pierre Buyse is van de partij alsook Geert D’Haene die als moderator optreedt.” De toegangsprijs bedraagt 8 euro, inschrijven hiervoor kan via mulenbeca@gmail.com.

Een derde en laatste luik betreft een fraaie tentoonstelling, die op 26 en 27 februari en op 5 en 6 maart, telkens van 14 tot 18 uur, kan bezocht worden (locatie nog onder voorbehoud). (LB)