Heemkring De Meiboom schrijft ‘Het verhaal van Gullegem’: “Uitnodiging voor jongeren”

Heemkundige kring De Meiboom in Gullegem, die dit jaar 40 jaar bestaat, heeft voor zijn verjaardag een extra nummer uitgebracht van zijn tijdschrift Het Meiboompje. Dat werd het boek ‘Het verhaal van Gullegem’.

Auteurs Jaak Debussere, Pieter Casier, Hendrik Ghesquiere, Luc Saver en Bart Seynaeve wilden de geschiedenis van Gullegem uitschrijven in een verhaal dat op een vlot leesbare manier de lijm vormt tussen de verschillende generaties. “Bedoeling was aanvankelijk om dit gewoon te doen door vroegere bijdragen in ’t Meiboompje te herschrijven en aan elkaar te koppelen”, zegt Meiboomvoorzitter Pieter Casier.

Tocht door dorp

“Al gauw besloten ze echter om hun werk te larderen met nieuw materiaal. Zo werd het boek een echt verhaal en een tocht door het dorp: van Bergelen tot aan de watertoren en van de ijstijd tot aan de gemeentefusie. Gidsen hierbij zijn kinderen Jozefien en Staf die – vol verwondering en vragen – door hun opa op sleeptouw worden genomen in de tijd. Daar ontmoeten ze allerlei mensen die vertellen over hun ervaringen en herinneringen en op die manier het dorp Gullegem opnieuw tot leven wekken. Dit leverde heel wat nieuwe, interessante onderwerpen en verhalen op. Daarom is het eigenlijk ‘een’ verhaal van Gullegem en niet ‘het’ verhaal.”

Uitnodiging voor jongeren

Dit biedt een gedurfde insteek maar is volgens Pieter een uitnodiging voor jonge mensen en een wegwijzer voor nieuwe heemkundigen van elke leeftijd. “Doorwinterde heemkundigen zullen er een leuk dessert aan hebben, nieuwelingen een boeiend voorgerecht.

En we leerden als auteur ook nieuwe onderwerpen om aan het verhaal te blijven verder schrijven. Stof genoeg voor de komende jaren”.

Het huidige boek van 150 bladzijden is daarenboven verlucht met tal van herkenbare foto’s. Alle leden van de heemkring krijgen ‘Het verhaal van Gullegem’ gratis. Een bewuste keuze om mensen ertoe aan te zetten hun eigen geschiedenis mee te schrijven, en ongeveer 500 geschiedenisfanaten aan het lezen te zetten. (AV)