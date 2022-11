‘Heavens’ End’ is 16de boek van duistere thriller-auteur Johan Deseyn uit Deerlijk: “Vol afgrijselijke gebeurtenissen”

Johan Deseyn stelde onlangs zijn nieuwste boek ‘Heaven’s End’ voor. Het is de zestiende publicatie van de Sint-Lodewijknaar in het genre van de duistere thriller. Een kanjer van 414 bladzijden, uitgegeven door Phoenix Books. Goed voor een stevige portie gruwel.

Johan Deseyn (63) is gehuwd met Carine Devos, vader van Barbara en grootvader van Martijn en Mathis en woont in de Oliebergstraat in Sint-Lodewijk. Hij was gedurende bijna vier decennia actief in de politiezone (Harelbeke en Deerlijk). In zijn vrije tijd schrijft hij psychologische romans waarin een duister kantje nooit ontbreekt. Voor zijn literaire verdiensten kreeg hij in 2003 de Culturele Trofee van de gemeente Deerlijk.

Al sinds jeugd

Johan schrijft al sinds zijn jeugdjaren, maar pas vanaf 1990 verschenen meerdere kortverhalen in gespecialiseerde tijdschriften. In 1991 en 1996 gaf hij respectievelijk een novelle (In een dorp Heaven’s End genaamd) en een verhalenbundel (Helleweefsel) in eigen beheer uit. In 1999 publiceerde de uitgeverij Kramat zijn eerste roman ‘Erfenis’.

“Na Erfenis, Het Pact, Twijfelzone, Thanathor, Westhaven, Acht Jaar Later, Anderwereld, Yellowmoon, Chaos, Daemonium, Labyrint, Necromancer, Dolmen, Deal? en Cargo ben ik met Heaven’s End aan mijn zestiende publicatie toe”, verduidelijkt Johan. “In het boek gaan we terug naar een ver verleden waarin iemand iets werd beloofd. Op een dag wordt die belofte waargemaakt, wat een gruwelijk effect op de inwoners van het kleine dorp Heaven’s End heeft. Dertig jaar later gaan mensen op zoek naar wat daar echt is gebeurd. Sommigen hebben een goede reden om de waarheid te weten te komen, maar… Afgrijselijke gebeurtenissen zijn alvast legio…”

Johan Deseyn is in het genre duistere thriller (vroeger heette het psycho-horror) ondertussen een meer dan gevestigde waarde. Zijn boeken prijken bij velen naast romans van Koontz, King en Barker. “Mijn boeken handelen over mensen zoals u en ik,” gaat Johan verder. “Geen helden, geen Rambo’s of Schwarzeneggers. De protagonisten zijn eenvoudige mensen met hoop op een goede toekomst en met alle aspecten van hun verleden, goed en slecht, die ze met zich mee sleuren.”

Inspiratie

Johan Deseyn laat zich opmerken door sterk gekleurde, visuele beschrijvingen en door een voorliefde voor Amerikaanse locaties. Zijn fictieve figuren ziet hij hooguit als pionnen in de titanenstrijd tussen goed en kwaad. Hij probeert altijd een spanning op te bouwen en een plot te weven waarvan je onmogelijk kunt weten hoe het zal aflopen. Het zijn boeken die je best niet leest voor het slapengaan. De lezer wordt immers zo meegezogen in de onvoorstelbare fantasiewereld van de schrijver, die de rauwheid van het leven afschildert en die laat samensmelten met een stortvloed van apocalyptische gruwel.

Aparte verhalen

“Al mijn romans zijn afgewerkt. Geen open einde, geen mogelijkheid tot verder breien… Elk boek is een verhaal apart. Geen terugkerende protagonisten, geen rode draden onder welke vorm dan ook. Het plot en de opbouw van alle boeken zijn verschillend, zodat de lezer telkens opnieuw verrast wordt.”

“Of mijn inspiratie onuitputtelijk is? Normaal werk ik zowat een jaar aan een boek. Nu heeft het drie jaar geduurd voor alles kant en klaar was. Er waren enerzijds pijnlijke familiale omstandigheden waarmee ik geconfronteerd werd, en anderzijds ging de uitgeverij waarmee ik jarenlang samenwerkte failliet. Maar ik heb wel nog wat ideeën…” lacht de auteur mysterieus. (DRD)