Hans en Staf uit Beselare lanceren gigantisch toverboek van Calle Blêters

Gebaseerd op de verhalen van de tien heksen van Beselare ontwierpen Hans Van Bockstael en Staf David het toverboek van Calle Blêters. Het toverboek meet maar liefst 1,25 meter op 1 meter.

In 2017 had Hans Van Bockstael het idee om vanuit zijn GBA (Groep Beselaars Archief) een spel te maken met de historiek rond en met de geschiedenis van Beselare. Hans is immers doordrongen van de heksenstoet en de geschiedenis van zijn dorp. Wat hij toen niet wist, was dat de heks-o-poly eraan kwam na de uitgeregende editie.

Boek van 1,25 op 1 meter

“Je kunt geen twee zaken goed doen en daarom zette ik het project even on hold”, zegt Hans. “Maar uitgesteld is niet vergeten. Het spel is gebaseerd op de verhalen van onze tien heksen. Deze zijn Sefa Bubbels, Meele Crotte, Clette ‘t Aendegat, Treze Belle, Dokke van d’Heulebeke, Fyte Kwick, Calle Bletters, Leeme Caduul, Tanneken Vanhulle en Babbe van d’Eijerpanders. Het idee rond het toverboek is om de kinderen de geschiedenis van het dorp en zijn legendes mee te geven. Het toverboek meet 1,25 meter op 1 meter, is in hout gemaakt en in reliëf met een lederen rug. De paddenstoelen zijn de pionnen en stellen de heksen voor van de heksenkring in de Wervikstraat, en zijn ook ingekleurd in de kleuren van de reuzinnen. Het pentagram van de kruidentuin is de start. Het spelreglement staat in houten letters aan de binnenkant van het toverboek. Einddoel van het spel is proberen om met je heks niet op de brandstapel terecht te komen.”

Hans maakte het spel terwijl zijn kompaan Staf David zorgde voor de gravures, etsen en ook de kaft van het boek. Staf schilderde immers nog op 14-jarige leeftijd, samen met Marcel Boockenooghe, de heks op de vlag die nog altijd de kerktoren siert.

Gratis

Het toverboek werd voorgesteld bij GBA, later werd het uitgetest in de Biesweide om de vlotheid van het spelen te ontdekken. “Het spel was in de Biesweide een gigantisch succes. De kinderen hadden geen zin om ermee op te houden”, lacht Hans. Het spel kan je bij GBA opvragen en is gratis te gebruiken. Er wordt wel een waarborg gevraagd bij het gebruik. (NVZ)