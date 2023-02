Hans Doheyn, afkomstig uit Diksmuide, stelt zijn tweede boek voor: “Zolang mijn boeken goed onthaald worden, ga ik door”

Hans Doheyn (56) kwam zijn tweede misdaadroman ‘De koffer vol kleuren’ voorstellen in de bibliotheek van Diksmuide. Tijdens de lezing hintte hij naar een verfilming van dit boek én hij liet weten dat zijn derde boek ‘Dat ene detail’ eind dit jaar in de rekken zal liggen.

Hans Doheyn (56) is geboren in Diksmuide, en woont tegenwoordig in Zeeuws-Vlaanderen. Hij werkt al meer dan 20 jaar als politierechercheur bij de Belgische lokale politie. Onder de naam Hans J. Russelle schreef hij al verschillende misdaadromans. Zijn debuutroman ‘Steek angst in je vijand’ werd enthousiast onthaald, zijn tweede roman ‘De koffer vol kleuren’ verkoopt als zoete broodjes. Begin februari kwam Hans in de bibliotheek van Diksmuide zijn boek voorstellen voor eigen publiek.

Over gewone mensen

Tom Durie, diensthoofd Cultuur, stelde de schrijver enkele vragen. Zo vertelde Hans over zijn jeugd en zijn tijd als leerling in de Broederschool en het college. Hij voegde eraan toe dat hij Diksmuide nog steeds in zijn hart draagt. Vervolgens ging de focus naar zijn boeken. Hij vertelde onder andere dat zijn boeken volledig fictie zijn, maar dat zijn ervaringen als rechercheur hem wel helpen om alles in een juist perspectief te plaatsen.

“Een verfilming is de ultieme droom van elke schrijver”

De boeken van Hans gaan, zoals hij het zelf verwoordde, over de gewone mensen, de gewone huis-, tuin- en keukenmisdaden. Zo gaat het over moord, diefstal en drugsdelicten en de verwikkelingen die deze misdaden voor een gewone mens meebrengen. Dit wordt aangevuld met de nodige humor en een vleugje romantiek. Tom Durie stelde de vraag of er nog boeken komen, waarop Hans aangaf al ruim halfweg het derde boek te zijn. Het zal de titel ‘Dat ene detail’ dragen en zal omstreeks oktober dit jaar verschijnen.

Drie dromen

Ten slotte vroeg Tom Durie welke dromen de schrijver nog had. “Ik hoop dat ik mag blijven schrijven. Dat hangt natuurlijk van het publiek af, maar zolang mijn boeken goed onthaald worden, ga ik door”, aldus Hans. “Ten tweede droom ik, zoals wellicht iedereen, ervan om een goede gezondheid te blijven hebben. Als laatste hoop ik op een verfilming van een of meerdere van mijn boeken. Die derde droom is, denk ik, de ultieme droom van elke schrijver. Ik kan jullie er nog niet te veel over vertellen, maar mijn derde droom is momenteel 50 procent fictie en 50 procent werkelijkheid. Het is afwachten wat er in de toekomst nog zal gebeuren.” (ACK)