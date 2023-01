Guy Devos geeft derde e-boek uit over Tenerife: “350 nieuwe onderwerpen die niet eerder zijn gepubliceerd”

Kortrijkzaan Guy Devos schreef zijn derde e-boek over het Canarische eiland Tenerife met als titel ‘Tenerife zoveel meer’. Het is de opvolger van zijn eerste boek ‘Alles over Tenerife’. “Ik wil mijn kennis over het eiland opnieuw delen met iedereen”, aldus de auteur, die al heel lang een grote liefde koestert voor het eiland.

Guy Devos (70) is een gepensioneerd technicus typograaf en beroepsbrandweerman op rust. Hij is ook auteur, muzikant, radiomaker, gefascineerd door meteorologie, gek op alles wat vliegt, meertalig, kritisch politiek watcher en totaalgenieter. Guy woont al enkele decennia in Tenerife.

“Ik werd verliefd op het eiland zelf en op het klimaat.” Hij houdt van schrijven, is redacteur van Tenerife Connect Info, het informatiekanaal voor alles wat met Tenerife te maken heeft, en heeft als columnist een blog. Dat resulteerde in 2017 in een eerste boek Alles over Tenerife, met allerhande weetjes over het eiland.

Zijn tweede boek De geschiedenis van Ten Bel volgde in 2020. Samen met Tenerife-kenner Erik van den Storme schreef hij het verhaal van de steile opgang én de teloorgang van het prestigieuze luxeresort Ten Bel in Tenerife. Nu is er zijn nieuwe e-boek Tenerife, zoveel meer. “Daarin snijd ik 350 nieuwe onderwerpen aan die niet in het eerste boek stonden”, duidt Guy, die twee jaar aan het boek werkte.

“Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier de middelen, betrokkenheid het bindmiddel. Ik wil dit met iedereen delen. Ik moest het zelf eerst ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden, want we zitten allemaal met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet, ik ben op de verkeerde plaats geboren en ben al lange tijd verslaafd aan dit eiland.”

De inhoud van het boek is het antwoord op het aantal vragen dat Guy Devos de voorbije jaren ontving van mensen die hem als WikiGuy of als Guygle raadpleegden om een antwoord te krijgen op hun vraag over Tenerife, die voor hen onbeantwoord bleef.

“De boeken zijn er gekomen nadat ik vele tientallen keren via sociale media, private berichten en via e-mail een antwoord gaf op vragen, onduidelijkheden, misverstanden en onwaarheden. En ja, ik heb ook meermaals krachtig gereageerd op grote leugens en kleine onwaarheden die op sociale media werden rondgestrooid.”

Zielsgenoten

“Ik heb mijn leven lang een drang gehad om mijn kennis te delen met anderen, met zielsgenoten, met gelijkgestemden. Er is zoveel nieuwsgaring en informatie, er zijn zoveel verschillende items en interessante dingen over het subtropische Tenerife die de wereld kunnen ingestuurd worden, dat ook diegenen die Tenerife niet hebben ingeslikt, kunnen worden gevoed met deze informatie. Kortom, met mijn nieuwste boek wil ik mijn kennis over het eiland opnieuw delen met iedereen: het nieuws en de info waardoor menigeen wordt geboeid”, rondt Guy Devos af.