Guinevere Claeys gidst je door nieuw non-fictie boekenfestival in Oostende

FAAR is een nieuw non-fictie boekenfestival waar de belangrijkste schrijvers van vandaag en de denkers van morgen een podium krijgen. Het loopt van 17 tot 20 maart. Om ons een weg te helpen banen door het heel diverse programma gingen we advies inwinnen bij artistiek coördinator Guinevere Claeys.

“In Oostende speelde men al lang met de gedachte om iets met literatuur te doen”, verduidelijkt Guinevere Claeys, journaliste bij de krant De Standaard. “Er bestaat al heel wat rond fictie en daarom hebben we ons op het grote aanbod aan non-fictieboeken gericht. We hebben de ambitie om dit festival jaarlijks vorm te geven. We richten ons zowel naar volwassenen, young adults als kinderen.”

“Onze activiteiten gaan van hoog intellectueel naar zeer toegankelijk. Op die manier komt iedereen aan bod. Wat ik ook heel fijn vind, is dat het festival zich uitstrekt over heel het grondgebied van Oostende gaande van de Oosteroever tot Astropolis!”

De naam FAAR verwijst naar de vuurtoren Lange Nelle die een licht werpt op de horizon. De missie van FAAR is nadenken over morgen: hoe gaan we leven, eten, denken,… het wil een licht werpen op de toekomst. Guinevere is een West-Vlaamse, opgegroeid in het geboortehuis van de schilder Permeke in Jabbeke.”

“Van jongs af aan was ze al bezig met taal. Na haar middelbare studies in Brugge trok ze naar Gent om er de opleiding klassieke talen – Latijn en Grieks – te volgen aan de Universiteit Gent. Ze werkte een aantal jaar bij een grafisch bedrijf.”

Oostende Bonsoir

“Als copywriter leer je de taal als ambacht te zien. Je luistert naar het ritme van de woorden. Die twee jaar waren zeer verrijkend. Daarna rolde ik in de journalistiek waar ik een voorkeur ontwikkelde voor interviews – een prachtig genre vind ik. Vooral de ontmoetingen met telkens nieuwe mensen zie ik als boeiende ervaringen.”

“Ik beschouw het als een waar geschenk om wat de persoon mij vertelt om te zetten in een soort kortverhaal. Podcasts zijn er verlengde van dit interviewwerk. De podcasts met onder meer Caroline Pauwels die ik al kon maken in het kader van ‘Oostende Bonsoir’ laten bij mij een diepe indruk na.”

“Het programma samenstellen voor FAAR heeft heel wat voorbereiding vereist. Het samenbrengen van de diverse partners (Toerisme, TAZ, de Bibliotheek, dienst Cultuur, dE letterie, ’t Leeshuus…, red.), kon door corona niet fysiek en dat maakte het soms wat intensiever. Maar uiteindelijk zijn we best tevreden met het resultaat van onze eerste editie. De samenwerking met de andere curatoren, Ellen Van Tichelt en Lies Poignie, liep heel vlot. We kenden elkaar vooraf niet maar het klikte meteen.”

“Hoewel er al een aantal vooractiviteiten zijn geweest – waaronder een VerhaalSpeciaal van de Bib in Astropolis, gaat FAAR officieel van start op vrijdag 18 maart met een groot openingsdebat ‘Zorgen voor morgen’ in de Grote Post. Geert Buelens, David Van Reybrouck, Rebekka De Wit, Jonas Van Der Slycken en Charlotte Peys zullen hun blik werkpen op klimaat en samenleving terugblikkend op het rapport ‘De grenzen aan de groei’ dat in 1972 werd uitgebracht.”

De favorieten

Wat Guinevere zeker niet wil missen is ‘De Nacht van de slapelozen’ een thema waar ze zelf soms mee te kampen heeft. “Ik kijk ook uit naar onze Britse gaste Katherine May die met Winteren op een prachtige en troostrijke manier de donkere periodes van het leven verkent. Daarnaast ben ik fan van de acteur Peter De Graef die zich in een debat met Lotte Dodion buigt over ‘identiteit’ in het Thermae Palace op 20 maart.”

“Samen met jullie duim ik ook voor Pieter Gaudesaboos dat hij de Boon literatuurprijs mag winnen. Hij brengt het verhaal Een zee van liefde op 19 maart in het Mu.ZEE. Voor de kinderen is er onder meer de boekendokter Laila Koubaa die luistert naar hun kleine en grote zorgen om hen daarna dé ultieme boekentip te geven die ken kan inspireren om ermee om te gaan.”