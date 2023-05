Gouden Wullok voor Jef Nys en Ivo Libbrecht op vierde stripbeurs in OC De Blomme

Tijdens de jaarlijkse tweedaagse stripbeurs van de Oostendse Stripverhalenclub, De Lustige Kapoentjes, waren 40 auteurs-tekenaars aanwezig om hun strips te signeren voor de massaal opgekomen bezoekers.

Dit jaar werd een Gouden Wullok Lifetime Achievement Reward uitgereikt aan Jef Nys, de geestelijke vader van stripheld Jommeke. De trofee werd in ontvangst genomen door Jo Berckmans, weduwe van Jef Nys, hun dochter Agnes Nys (die de albumtekeningen inkleurde) en kleindochter Sarina Ahmd-Nys. Ook auteur Roland Desnerck en zijn vrouw, Marie-Jeanne Clément, werden betrokken in de hulde. Zij vertaalden een Jommeke-verhaal, De Mandeliene van Carliene (d’Apetoern van Jommetsje in ‘t Ostens), waarvan de opbrengst werd geschonken aan vzw Duinhelm.

Tweede hoogtepunt van de namiddag was de overhandiging van een Gouden Wullok (dit jaar een ontwerp van Bart Vandeweghe) voor de beste debuutstrip 2022-2023. De jury nomineerde drie kandidaten: Kimberley Legito Geelen en Menno Ludriks met ‘Wild Geraas’, Ivo Libbrecht en Guido Belcanto met ‘Rode Lampen en havenvampen’ en Ferry Segers met ‘Fred Dommelaar’. De jury koos voor het levensverhaal van de Vlaamse charmezanger Guido Belcanto, grafisch in beeld gebracht door de Brugse auteur-tekenaar Ivo Libbrecht.

“Guido had een 20 jaar oud scenario in zijn kast liggen en vroeg me daar een stripalbum van te maken”, vertelt Bruggeling Ivo Libbrecht. “Samen hebben we er een succesvolle strip van gemaakt. Uiteraard zijn we fier en gelukkig met onze Gouden Wullok. Jammer genoeg kon Guido er zelf niet bij zijn. Hij is in het buitenland.”