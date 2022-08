Gilbert schreef met ‘Spook’ spannende thriller: “Alles begint met een moord in Dentergem”

Gilbert ‘Beritos’ Vangampelaere kennen we als een bezige bij. Naast het maken van kunstwerken is hij echter ook een veelschrijver. Zo is hij ondertussen toe aan zijn elfde boek uitgegeven in eigen beheer. ‘Spook’ is een spannende thriller geworden.

‘Spook’ is de bijnaam vaneen genadeloze drugsdealer die de politie steeds te vlug af is”, legt Gilbert het verhaal uit. “Hij ontziet niets of niemand om zijn territorium verder uit te breiden. Door een samenloop van verschillende moorden komt een onderzoeksrechter hem op het spoor. Alles begint met de eerste moord in “Dentergem, met een onwaarschijnlijk einde.” Met het boek wil Gilbert niet alleen een spannend verhaal vertellen, maar ook de wankele werking van justitie hekelen. “Misdaad loont blijkbaar”, zegt hij. “En van gewoon werken, word je niet rijk. Ook omdat er een schrijnend gebrek is aan mensen en middelen van financiële onderzoeken naar de buit en het geld van criminelen, van zowel oplichters, cybercriminelen tot drugs- en mensenhandelaars.

Rechters zijn er ook schuldig aan. De strafuitspraken zijn meestal belachelijk. In veel gevallen laten ze de criminelen gewoon verder rondlopen. Slachtoffers en politie worden zo dagelijks belachelijk gemaakt. In sommige gevallen wordt de voorzitter van de rechtbank bedreigd of geïntimideerd door gangsterbendes. Dat België een paradijs is voor criminelen is algemeen geweten. Tijd voor politici om daar verandering in te brengen, maar die houden niet van veranderingen en dit weten criminelen ook. Dat wil ik in mijn boek ook aankaarten.”

‘Spook’ telt 150 bladzijden vol met verschillende verhalen di met elkaar verbonden zijn door de hoofdfiguur. Het boek kan besteld worden via https://beritos.wordpress.com/bestellen/ en kost 20 euro. Ook rechtstreeks bij: https://www.shopmybooks.com/BE/en/book/beritos-1/spook. Voor een gesigneerd exemplaar kan je 20 euro storten op: BE55 4681 1328 4144 met vermelding Spook.