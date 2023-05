Gilbert plaatst ruilboekenkast in ‘t Hof van OESelgem

Met de plaatsing van een ruilboekenkast in café ‘t Hof van OESelgem beschikt nu ook die Dentergemse deelgemeente over een exemplaar. Voortaan kan je dus in iedere deelgemeente gratis boeken vinden.

Het gaat om een initiatief van kunstenaar Gilbert ‘Beritos’ Vangampelaere. Hij installeerde ruilboekenkasten in café A La Cour de Ste.-Cécile in Wakken, in de toonzaal van motorshop Moto Repair in Markegem; in eet- & sfeercafé De Baliekouter in Wakken; in het Meikensbos camperplaats in Dentergem en nu als laatste in café ‘t Hof van OESelgem. Het café wordt uitgebaat door Katja Claeys en haar partner Nico Bostuyn.

Sociaal project

“De ideale plaats voor de ruilboekenkast om een boekje uit te kiezen tussen het biljarten of darts spelen door”, meent Gilbert. “Katja was onmiddellijk enthousiast. Met deze ruilboekenkasten spoor ik de mensen aan om te lezen. Niet iedereen gaat naar de bibliotheek en zelf boeken kopen is voor sommige mensen geen optie wegens budgettaire redenen.”

“Door ze op publieke plaatsen te hangen zorg ik ook nog eens voor sociaal contact. Wie een boek komt halen, blijft plakken en leert nieuwe mensen kennen. Het is dus ook een sociaal project”, besluit Gilbert. (vadu)