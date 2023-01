Gilbert laat vijfde boekenruilkast in Baliekouter plaatsen

Wakken is een ruilboekenkast rijker. Zodra eet- en sfeercafé De Baliekouter heropent, zullen bezoekers er het kastje kunnen ontdekken.

Daarmee zijn er voortaan vijf boekenruilkastjes in Groot-Dentergem. Het gaat om een samenwerking tussen de bibliotheek en kunstenaar Gilbert ‘Beritos’ Vangampelaere. Naast De Baliekouter kan je ook terecht in A La Coeur de Ste.Cécile in Wakken, bij Motor Repair in Markegem, camperplaats ’t Meikensbos in Dentergem en aan de ruilkast van de Gezinsbond in Oeselgem.

“Dit bevordert het gemeenschapsgevoel, stimuleert contacten met mensen uit de buurt en brengt mensen samen”, meent Gilbert. “Je kan er een boek gaan halen of gaan plaatsen en meteen een leuke babbel slaan met de aanwezige bezoekers.”