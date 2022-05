Gido Van Imschoot stelt unieke reis- en wijngids voor

Gido Van Imschoot (64) brengt een nieuw boek uit. ‘Dichtbij vakanties en weekendjes weg in de wijngaard’ onthult verhalen vol tips over korte en dichtbij vakanties en dit richting wijngaarden. Het boek is een unieke reis- en wijngids.

“Het was een tijdje stil van mijn kant en dat komt omdat ik anderhalf jaar aan mijn nieuw boek gewerkt heb”, vertelt Gido. “Ik ben toe aan mijn dertiende boek en dit keer speelt het boek in op de groeiende trend van korte en dichtbij vakanties. Na twee jaar binnen te zitten door de coronapandemie is het leuk meegenomen om onze koffers te pakken en op ontdekkingstocht te gaan. Wie mij een beetje kent, weet dat ik telkens een boeiende insteek in mijn boeken breng. Deze keer is dat niet anders.”

Creatieve oplossingen

De rode draad door Gido’s boek zijn 23 portretten van dynamische wijndomeinen in eigen land en de buurlanden. “Het gaat over mensen met een grote persoonlijkheid in de wijnwereld die hun parcours en visie meegeven, maar ook hun favoriete eet- en slaapadresjes delen en dit samen met leuke en interessante plekken waar je van alles kan beleven. Als aanvulling is er een hoofdstuk over Parijs en wijn met uitleg over vijf wijngaarden in Parijs en de bijzondere geschiedenis als hoofdstad van de wijn in de 19de eeuw, het wijnmuseum en mijn favoriete Bar à Vins. Tijdens het schrijven moesten er bij momenten creatieve oplossingen gevonden worden om alle wijnbouwers te bereiken en te interviewen.”

Het leuke is dat de wijnboeren zelf ook tips aanreiken

Gido Van Imschoot is een bekende naam binnen de wijnwereld. Door zijn opgedane kennis kan hij uren vertellen over goede wijn, de diverse wijnsoorten, de wijnboeren en het verhaal rond wijndomeinen. “Toen ik plannen had om een nieuw boek te schrijven stelde ik mij de vraag: Wat gebeurt er als je je passerpunt op de Belgische grensgemeente Kapellen plaatst en dan een cirkel trekt in een straal van 350 km? Je bakent een gebied af waarbinnen je op zoek gaat naar interessante, leuke en dynamische wijnbouwers. Daarna ging ik aan het puzzelen. Welke wijngebieden liggen bij elkaar en zijn in het weekend te bezoeken? Dat was een heel belangrijke voorwaarde. Met dit boek in de hand moet je elke wijnbouwer die zijn verhaal doet, ook fysiek kunnen ontmoeten. Het leuke is dat de wijnboeren zelf ook tips aanreiken over de mooiste wandel- en fietspaden in de regio, waar je in de buurt goed slaapt, lekker kan eten en waar je unieke plekken kan ontdekken. Zo krijg je van de lokale wijnboeren heerlijke tips om je uitstap compleet te maken. Bij elk portret schets ik zelf ook de achtergrond bij de wijnregio, het adres van verblijf en dit aangevuld met persoonlijke tips.”

Smaakvolle foto’s

Topfotograaf Jan Crab ging mee op stap en portretteerde de wijnboeren, trok mee door de wijngaarden om zo smaakvolle foto’s te nemen. (NS)

Het boek werd uitgegeven door uitgever Sterck & De Vreese. Het boek bevat 276 pagina’s en is te koop in elke boekhandel in Vlaanderen en Nederland. De kostprijs bedraagt 29,95 euro.