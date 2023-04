Gezellearchief Brugge koopt unieke foto van Guido Gezelle aan

Het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge kocht een unieke originele foto van Guido Gezelle aan. Het betreft een groepsfoto genomen in Kortrijk in de tuin van weduwe Beck-Desalmon in 1893. De foto was wel als kopie bekend.

“Gezelle is vooral bekend van foto’s waarop hij alleen is afgebeeld, vaak met een sigaar of hoed en een gebedenboek in de hand. Op de recent verworven groepsfoto is hij omringd door vrienden en krijgt men een ietwat gemoedelijker beeld van de priester-dichter. De aanwinst van deze originele foto is dan ook een belangrijke aanwinst voor het Gezellearchief”, aldus cultuurschepen Nico Blontrock.

Onderpastoor

Guido Gezelle werd in 1872 onderpastoor aan de Onze-Lieve-Vrouweparochie in Kortrijk en bouwde er een uitgebreide kennissenkring uit. Hij ging dan ook geregeld op bezoek bij families uit de gegoede burgerij. De aangekochte foto is genomen in de tuin van weduwe Beck-Desalmon naar aanleiding van het vertrek van de zoon Henri Beck naar het novitiaat in jezuïetencollege van Aarlen in september 1893. Bij die gelegenheid zijn verschillende foto’s genomen.

De afgebeelde personen zijn van links naar rechts staand: Henri Beck (zoon van mevrouw Beck-Desalmon) en Ferdinand Nolf (zoon van de Kortrijkse burgemeester Henri Nolf, echtgenoot van Marie-Pauline Beck). Zittend: Marie-Pauline Beck (echtgenote van Ferdinand Nolf), mevrouw Beck-Desalmon (weduwe van Victor Beck, moeder van Henri, Marie-Pauline en Leonie Beck), Guido Gezelle en Leonie Beck. Het kindje vooraan is Antoine Nolf, oudste zoon van het echtpaar Ferdinand Nolf-Beck. Mevrouw Nolf-Beck (zittend, links), geboren Marie-Pauline Beck, is op de foto in verwachting van Henri Nolf ). De zoontjes Henri en Antoine figureren met hun roepnaam als personages in Gezelles gedicht ‘Riri en Toto’ uit Rijmsnoer.

Twee foto’s

Ook op de keerzijde van de aangekochte foto is een foto gekleefd. De aankoop betreft dus eigenlijk twee foto’s. Mogelijk gaat om een afbeelding van Henri Beck. Hij werd jezuïet en vertrok op 6 juli 1897 naar Kongo Vrijstaat. Hij verbleef er slechts korte tijd en werkte er in de ziekenzaal en gaf les aan scholieren. Zwaar ziek overleed hij op 31 december 1897 onderweg naar België in Las Palmas.

Op Gezelle.be kan men meer lezen over de aanwinst. (Chris Weymeis)