Gespecialiseerde firma verhuist inhoud bibliotheek Kortemark naar nieuwe locatie

Zaterdag 12 maart ging de deur van de oude bibliotheek definitief dicht. Om de verhuis naar de nieuwe bibliotheek, in de al even nieuwe Mouterij, vlot te laten verlopen, is de bibliotheek gesloten tot en met zaterdag 26 maart.

“We sluiten de bibliotheek drie weken omdat er meer bij komt kijken dan enkel het verhuizen van de materialen”, legt bibliothecaris Elke Vandewalle uit. “Een gespecialiseerde firma is ongeveer vier dagen bezig met de verhuis, terwijl we als personeel continu aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alles zo probleemloos mogelijk verloopt.”

“Daarna moet alle bestaande apparatuur, zoals computers, afgebroken en terug opgebouwd worden in de nieuwe locatie. Daarna moeten we alles finaliseren in de nieuwe bibliotheek: signalisering op de rekken aanbrengen, balie en bureaus inrichten… En tot slot bereiden we ook het openingsweekend nog voor.”

Twee verdiepingen

“De nieuwe bibliotheek is zeker ruimer al is de ruimte voor de collectie gelijkaardig gebleven aan de oude bibliotheek, opgesplitst over drie verschillende ruimtes op twee verdiepingen. De aparte leeszaal en polyvalente vergaderruimte geven ons de kans om workshops en kleinere lezingen te organiseren binnen de bibliotheek zelf, iets wat de laatste jaren niet meer haalbaar was op onze oude locatie”, gaat Elke verder. “Bovendien heeft onze leeszaal aparte openingsuren, waardoor mensen maximaal de krant en tijdschriften kunnen komen lezen.”

Naar aanleiding van de verhuis werden ook de openingsuren aangepast volgens de drukste en minder drukke momenten. Zo zal de bibliotheek bijvoorbeeld ‘s morgens pas om 10 uur openen, maar wel openblijven tot 12 uur.

“Tijdens het openingsweekend op 26 en 27 maart verwachten we een grote opkomst. Materialen uitlenen is dan onmogelijk, toch wilden we aan dit weekend ook een speciaal openingsmoment voor onze leners koppelen en daarom openen we eenmalig op zondag 27 maart onze deuren voor die leners die graag al eens rondkijken en al materialen willen lenen.”

Het laatste openingsweekend in de oude bib verliep kalmer dan gedacht. “Heel wat mensen kwamen al op voorhand ‘afscheid’ nemen van hun oude bibliotheek. Velen kijken nostalgisch terug, want ze komen er al van kleinsaf. Maar de meesten kijken toch reikhalzend uit naar hoe het er zal aan toe gaan in De Mouterij”, besluit Elke.

(LTK)