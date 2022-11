Gerenoveerde bib pakt uit met nieuw uitleensysteem

De vernieuwde gemeentelijke bibliotheek is officieel geopend. Eer het zo ver kon komen is er bijzonder veel tijd aan voorafgegaan. Het dossier sleepte meer dan acht jaar aan. Maar nu is de oude dokterswoning De Muelenaere in de Mgr. Roelensstraat klaar om in een vernieuwd interieur de talrijke boekenfreaks te ontvangen.

Acht jaar geleden deed het gemeentebestuur een aanvraag om overheidssubsidie te krijgen om broodnodige renovatiewerken uit te voeren aan het gebouw. Maar het dossier bleef hangen. Na deze wachtperiode is het er nu eindelijk van gekomen. Het beschermde herenhuis heeft de noodzakelijke herstellingswerken achter de rug. Tussen de aanvraag om de subsidie te krijgen en de volledige afwerking werden door de gemeente werken uitgevoerd die niet op zich konden laten wachten. Dit gebeurde met eigen middelen. Maar vorig jaar besliste het gemeentebestuur om het gebouw te renoveren in zijn geheel en dit met eigen middelen.

Het merkwaardig gebouw dateert uit 1824. Dit classicistisch gebouw werd in 1980 door de gemeente aangekocht en een jaar later werd het beschermd als waardevol monument en dorpsgezicht. In 1991 werd dit de vestigingsplaats van de gemeentelijke bibliotheek.

Heemkring

Eerder al waren er dakwerken om het gebouw voor waterinsijpeling te behoeden. De totale renovatie hield echter veel meer in. De gevels werden herbeplakt. Er werden nieuwe ramen aangebracht. Binnen is er een nieuw inkomsas en werden er vernieuwde vloeren gelegd. Ten slotte investeerde men in vernieuwd sanitair. Dit alles kost de gemeente 220.000 euro.

De werking van de bib vereist niet alleen een mooi en functioneel gebouw. Net voor de opening ging de bib enkele dagen dicht om het uitleensysteem te vernieuwen. Daarboven worden er jaarlijks nieuwe boeken aangekocht en nieuwe DVD’s.

De vernieuwing van de bib is ook de heemkundige kring niet ontgaan. In het komende jaarboek heeft Lucien Van Acker een bijdrage geschreven over de geschiedenis van het historische pand. (JM)