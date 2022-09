Gepensioneerde marineofficier schrijft boek over WOI: “Dagboek van Irma van Rie is de rode draad”

Reginald Braet (75) heeft na de publicatie van twee eerdere literaire werken nu ook met ‘Bulderende kanonnen in de Westhoek’ een historisch boek op de markt gebracht. De Beernemnaar werkte er anderhalf jaar aan.

“Mijn boek brengt het verhaal van Irma Van Rie, een meisje uit Beernem”, vertelt de auteur. “Ze was 18 jaar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ze besloot om een dagboek bij te houden over wat er zich elke dag afspeelde in haar bezet dorp. Vanuit haar beperkte kring probeerde ze toch de gebeurtenissen, die haar belangrijk leken, zo goed mogelijk op te schrijven.”

Reginald Braet gebruikt het dagboek van de herbergiersdochter van een landelijk dorp als rode draad om op een eigen en eigenzinnige wijze het verhaal van de Eerste Wereldoorlog te vertellen. “Mijn boek is eigenlijk een verhaal dat de grote militaire gebeurtenissen verbindt met de dagdagelijkse ongemakken in een door de Duitsers bezet dorp. In mijn boek besteed ik ook heel wat aandacht aan de autoritaire regeringsleiders, die door verkeerde besluiten miljoenen burgers betrokken in een confrontatie op wereldschaal. Ook het lijden door de grillen van de natuur heb ik extra in de verf gezet.”

Krijgsgeschiedenis

De interesse van de auteur voor de Eerste Wereldoorlog is zeker niet verwonderlijk. “In mijn bibliotheek staan ruim driehonderd boeken over de Eerste Wereldoorlog. Tijdens mijn studies aan de Koninklijke Militaire School was ik erg geboeid door de lessen over krijgsgeschiedenis. Toen ik als lid van de lokale Heemkundige Kring in contact kwam met het dagboek van Irma Van Rie groeide het idee om haar verhaal en het historische kader van de Grote Oorlog te koppelen. Dat verklaart ook de sprongen in mijn boek van een landelijk dorpje naar het internationale gebeuren”, aldus Braet.

Het boek heeft een woord vooraf van admiraal Willy Herteleer en Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker van ‘In Flanders Fields’. Tevens is er een QR-code beschikbaar die een podcast opent, waarin gedurende acht minuten enkele passages uit het dagboek van Irma Van Rie verteld worden.

Het boek kan gekocht worden voor de prijs van 26 euro, waarvan één euro naar een goed doel gaat. (PDC)

Info: www.bosenbeverveld.be/publicaties