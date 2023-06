Georges Keters presenteert 26ste jaargang magazine De Boarebreker: “Elke dag is het feest aan zee”

Culinair en toeristisch journalist Georges Keters presenteert deze week de 26ste jaargang van het magazine De Boarebreker – Gastronomie & Toerisme. Eens te meer een aantrekkelijk blad met liefst 140 pagina’s aan tips voor iedereen die houdt van lekker eten, toerisme, vakantie en leuke verrassingen.

Het nieuwe nummer is een veelkleurig lijvig werk met alle aandacht naar het goede leven aan onze kust, met zijsprongetjes naar het hinterland en een knipoog naar het buitenland. Hoofdmoot blijft Middelkerke, waar De Boarebreker 26 jaar geleden geboren werd uit het brein van een tiental ambitieuze horecalui met trekpaarden Peter Deseyn (Martinick), Stefaan Lauwereins (De Vlass) en onder andere Stefan Vander Espt (Ramblas). In 2012 nam journalist Georges Keters, die sinds het eerste nummer al zorgde voor de teksten, het magazine over.

Kust in zicht

De lezer vindt er zowat alles wat te beleven valt in Middelkerke, maar er is ook ruime aandacht voor Oostende, Nieuwpoort, Koksijde, Oostduinkerke, Veurne en het hinterland met onder andere Ieper en het Heuvelland. Het magazine spitst zich vooral toe op de horeca, het toerisme en wat er te beleven valt in de komende maanden. “Niet iedereen op vakantie aan zee is een strandligger. Men wil genieten, lekker eten en iets beleven, vandaar onze antennes naar onze buren. De toerist blijft niet meer gekluisterd in zijn badplaats, maar verplaatst zich makkelijk. Het motto Elke dag genieten is vandaag meer dan ooit aan de orde”, weet Georges Keters mee te geven.

Toppers aan zee

Het laat zich raden, de nieuwe Boarebreker zit ook dit jaar vol met toppers, zeg maar: elke dag feest aan zee. Uiteraard is er heel wat aandacht voor Middelkerke met een brede kijk op de beste eetadressen en de werken aan het nieuwe casino, toppers als het Bierweekend, de nieuwe Zeedijk in Westende, Tastoe, de expo William Sweetlove in de kerk van Leffinge en onder andere het Champagneweekend. In thuishaven Nieuwpoort is het genieten van een brede waaier aan heerlijke restaurants en hotels. Oostende dweept met zijn garnaalkroketten, naast acht zomerse topevenementen. In Oostduinkerke en Koksijde staan de Garnaalfeesten centraal en het hinterland laat troeven zien in Diksmuide terwijl Ieper, naast zijn onuitwisbare geschiedenis, heel wat aandacht heeft voor zijn rijk horecabestaan.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker, die het eerste nummer ontving, is alvast blij met de nieuwe editie: “Middelkerke, de bakermat van het magazine, oogt lekker en is te genieten met al zijn troeven. Mooi dat er ook aandacht is voor onze buren, want onze kust is blijft aantrekkelijk en de vakantiegangers verplaatsen zich makkelijk. De tijd van alleen maar luieren op het strand ligt al lang achter ons. Het seizoen kan beginnen.” (PG)

Het magazine De Boarebreker is gratis te verkrijgen bij de diensten van toerisme in de deelnemende gemeenten en bij de diverse adverteerders.