Georges Hiltrop uit Stene presenteert naslagwerk over zijn familie: “Uniek tijdsdocument”

Na bijna een halve eeuw voorbereidingen is het naslagwerk van de familie Hiltrop afgewerkt. Stenenaar Georges Hiltrop deed de eerste opzoekingswerken al in zijn studententijd. “Ik beschouw dit als mijn levenswerk”, zegt de auteur.

Dit lijvig boekwerk is van de hand van Stenenaar Georges Hiltrop. “De eerste opzoekwerken dateren uit mijn studententijd”, start Georges Hiltrop. “Een acte beschreef de reis van mijn beide grootvaders vanuit Duitsland naar Kortrijk en de kust. Op zoek naar de reden hiervan, reconstrueerde ik uiteindelijk de geschiedenis van de hele familie. De lezer krijgt een uniek tijdsdocument van de familie en nabestaanden in het heden en verleden. Het boek geeft niet alleen de genealogie, etymologie en DNA van de familie weer, maar situeert het geheel in zijn historische context. Dit wordt aangevuld met aktes, anekdotes en getuigenissen van familieleden en aanverwanten. Het geheel is gespekt met interessant fotomateriaal uit lang vervlogen tijden.”

Krijgsgevangene in Duitsland

“Anekdotes maken het geheel luchtiger. Weet je dat een van mijn tantes zelfs de affiche kleurde van de Gentse Feesten? Ze werd hiervoor speciaal geselecteerd door kunstenaar Jan Hoet. Mijn grootvader was trouwens krijgsgevangene in Duitsland. De oudste mannelijke familietelg, kleermaker en poorter van de stad Kortrijk, is volgens zijn getuigenis afkomstig uit Noordrijn-Westfalen, een deelstaat in het westen van de Bondsrepubliek Duitsland. De man groeide er op in Frechen bij Keulen. Zijn vrouw kwam uit Maastricht in Nederland. Het moet in de jaren 1700 een hele klus geweest zijn om in deze toen woelige tijden te emigreren naar het Kortrijkse in West-Vlaanderen. Het boek geeft ook de volledige opzoekingen hiervoor weer in Nederland en Duitsland.”

Titanenwerk

“Het streefdoel was het boek klaar te hebben bij de negentigste verjaardag van mijn vader Marcel Hiltrop uit Oostende en zijn nicht Cécile Hiltrop in Kortrijk. Mijn doel werd bereikt. Beiden waren erg ontroerd toen ik hen het eerste exemplaar van het boek mocht overhandigen. Het geheel is een uniek document en tijdscapsule wat zeker later naar waarde zal worden geschat. Ik beschouw dit familieboek als mijn levenswerk. De voorbije jaren kwamen er al vier gelijkaardige boeken met een historische achtergrond op de markt. Vooral de eindeloze opzoekingen maakten van mijn familieboek een titanenwerk”, aldus nog auteur Georges Hiltrop. (BV)

Het boek is in eigen beheer uitgegeven en in beperkte oplage beschikbaar via georges.hiltrop15@gmail.com