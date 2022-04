Gemeentebestuur peilt naar noden van bibliotheekgebruikers: “Knusse bibliotheek waar je kan lezen en dingen doen”

In Houthulst wordt een nieuwe bibliotheek gebouwd, boven op het bestaande Markthuis, centraal in de gemeente. Voor men met de bouw start, wou het gemeentebestuur weten wat de noden van de gebruikers zijn. Daarom werd een inspraakmoment gehouden.

Enerzijds bij de leerlingen van de derde kleuterklas, het derde leerjaar en het zesde leerjaar van de VBS Houthulst en anderzijds ook bij de gebruikers, de adviesraad van de bib, personeel en politici.

Noden goed invullen

“De huidige bibliotheek voldoet niet meer aan de noden van de gebruikers. Die noden zijn in de loop der jaren heel sterk geëvolueerd. We willen zeker zijn dat we in de nieuwe bibliotheek de noden goed invullen”, vertelt schepen Jeroen Vandromme.

“We zien bijvoorbeeld dat de speelbib, waar gezelschapspelen worden uitgeleend, voor een ongelofelijke boost in de bibliotheek heeft gezorgd. Daarnaast is ook de nood aan digitale geletterdheid groot en is er meer ruimte nodig voor mensen die ter plaatse komen lezen.”

“Heel wat mensen komen immers naar de bibliotheek om te lezen in plaats van boeken uit te lenen. In de huidige omstandigheden kan dit niet omdat er niet voldoende plaats voor is. Zo is er ook voor diverse activiteiten te weinig plaats.”

Graffitikunstenaar

Onder begeleiding van De Stuyverij Kortrijk en met een graffitikunstenaar werd naar de wensen van de kinderen gevraagd. “Er werd een verhaal verteld aan de kinderen en intussen werd ook gepeild naar wat zij van de nieuwe bibliotheek verwachten. Hun antwoorden werden door een graffitikunstenaar in tekeningen op de speelplaats vertaald. Daarna konden de kinderen de tekeningen met kleurkrijt inkleuren, en of ze het leuk vonden”, vertelt bibliothecaris Jolien Lecluse.

“Wat we vooral onthouden is dat iedereen vooral een knusse bibliotheek wil waar het niet alleen gezellig is maar waar ook plaats is om de link tussen lezen en doen te maken, bijvoorbeeld wanneer er over experimenten wordt gelezen dat men die ook meteen kan uitproberen.”

Reuzegrote teddybeer

“De kinderen vertelden ook dat ze graag een reuzegrote teddybeer zouden willen waarin ze heerlijk kunnen wegduiken om hun boek te lezen, een hoek waar de jeugd kan chillen, en games daar is heel wat vraag naar.”

” Daarnaast krijgen we ook veel vragen van scholen om iets in de bibliotheek te organiseren terwijl we daar op het moment echt geen plaats voor hebben.”