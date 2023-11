Geerwin en Jimmy schrijven en tekenen kinderboek Zita Zoldermuis: “Ontstaan uit project voor Lumineuze Nachten”

Geerwin Vandekerckhove, directeur van cultuurcentrum De Leest in Izegem, en tekenaar Jimmy Hostens uit Roeselare hebben met ‘Zita Zoldermuis’ hun eerste kinderboek uit. Het duo werkte het voorbije jaar intensief samen voor de Nederlandse versie van het lichtspektakel ‘De Lumineuze Nachten’ en daaruit ontstond het idee om het verhaal met tekeningen ook in boekvorm uit te brengen.

Van lichtspektakel tot kinderboek

De Lumineuze Nachten doet wellicht nog een belletje rinkelen, want het verhalende lichtspektakel werd vorig jaar door Alexander en Luc Stragier van Urban Mapping naar brouwerij Rodenbach in Roeselare gebracht. Toen dompelden ze de bezoekers onder in de rijke geschiedenis van de bekende brouwersfamilie, maar het concept hadden ze daarvoor al met succes gelanceerd in zowel Frankrijk als Nederland. Voor een nieuwe editie in het Nederlandse Kasteel de Haar nabij Utrecht, die van 7 december tot 7 januari plaatsvindt, ging Urban Mapping in zee met Geerwin Vandekerckhove, die niet alleen de verteller van het spektakel is, maar ook instond voor de uitwerking van het verhaal.

“Ik werkte reeds samen met Alexander Stragier voor de video-installatie die we gebruikten tijdens de Amerikaanse tournee en Belgische clubconcerten van onze elektropopband ‘Waar is Ken?’”, vertelt Geerwin, die ook al heel wat projecten op vlak van straattheater en beeldende kunst tot een goed eind bracht. “Omgekeerd werd ik dit voorjaar door Urban Mapping reeds gevraagd voor het lichtspektakel ‘Het geheim van de Vlasbloem’ in Kuurne. Die samenwerking is ons zo goed bevallen dat ik terug ingeschakeld werd om het verhaal van de nieuwe Lumineuze Nachten in Nederland te schrijven en als vertelstem te fungeren. “

Het begon voor Geerwin bij het uitwerken van een verhaal voor een lichtwandeling door het park, waarbij geanimeerde video-installaties alles tot leven brengen. “Maar het groeide al gauw uit tot meer”, zegt hij. “Naarmate het project vorderde, ontstond het idee om het resultaat ook in de vorm van een kinderboek uit te brengen. “En zo komt het dat ‘Zita Zoldermuis. Het geheim van Kasteel de Haar’ nu ook door ouders aan hun kroost voor te lezen valt”, glundert hij.

“Meeslepend verhaal”

“Het resultaat is een meeslepend verhaal dat zich afspeelt in het grootste kasteel van Nederland. Het vertelt het avontuur van Zita Zoldermuis en haar vrienden, terwijl ze een mysterie ontrafelen dat diep in de geschiedenis van het kasteel geworteld zit. Lindert, de oudste boom van het kasteelpark, volgt al eeuwenlang het wel en wee van het kasteel en zijn bewoners. Dat heeft alvast een rijke schat aan bijzondere gebeurtenissen en fabelachtige vertellingen opgeleverd. Wanneer de baron en barones de Maharadja van India gaan bezoeken en de kasteelpoort achter zich laten, lijkt niets meer wat het was. Door een onverwacht voorval wordt het warme, levendige kasteel plotseling koud en stil, maar gelukkig is er Zita Zoldermuis…”

Voor de tekeningen die de basis vormen voor de visuals kon Urban Mapping een beroep doen op striptekenaar Jimmy Hostens, die ondertussen een goed jaar bij het bedrijf werkt. Hij verdiende reeds eerder zijn strepen met de graphic novel ‘Altijd Ergens Oorlog, geschreven door Rino Feys, en ‘Katelijne van Brugge’, dat zich afspeelt in het 17de eeuwse Brugge tijdens de heksenjachten. “Dit was dan ook een werk van een heel andere orde, maar heel fijn om te doen. Bij een stripverhaal heb je per blad negen tekeningen nodig. Nu kreeg ik de ruimte om minder, maar wel grotere tekeningen te maken. Het is minder arbeidsintensief, maar wel heel fijn om te doen. Het is sowieso al fijn om mijn tekeningen tot leven te zien komen in het lichtspektakel, maar het in een kinderboek zien opduiken geeft zeker evenveel voldoening.”

Standaard Boekhandel

Het boek ‘Zita Zoldermuis’ is in eigen streek exclusief te verkrijgen bij de Standaard Boekhandels van Roeselare en Izegem. Naar verwachting wordt het in 2024 opnieuw uitgegeven en zal het wellicht in meer boekhandels beschikbaar zijn. De adviesprijs is 19 euro.

Wie de reis naar Utrecht wil wagen om tussen 7 december en 7 januari het evenement bij te wonen kan alle info vinden op: https://www.delumineuzenachten.nl/. “Een aanrader, maar om het kinderboek te lezen hoef je het spektakel niet gezien te hebben”, verzekert Geerwin. “En op die manier heb je meteen een leuk cadeau tijdens de feestdagen.”