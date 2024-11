Geerwin en Jimmy lanceren tweede boek van Zita Zoldermuis: “Met meer personages en achtergrondinfo dan bij het lichtspektakel”

Een jaar nadat ze hun eerste kinderboek rond het figuurtje Zita Zoldermuis uitbrachten hebben tekenaar Jimmy Hostens uit Roeselare en schrijver Geerwin Vandekerckhove uit Izegem een vervolg uit. Aanleiding voor ‘Het Magische Maancircus’ is opnieuw een lichtspektakel van Urban Mapping, maar dit keer is het nog meer op maat van het jonge volkje.

Het eerste boek van Zita Zoldermuis werd vorig jaar gelanceerd ter gelegenheid van De Lumineuze Nachten van Kasteel De Haar in het Nederlandse Utrecht. Het grootschalig evenement is een productie van het Roeselaarse Urban Mapping van vader en zoon Luc en Alexander Stragier. In eigen streek zoemden ze met De Lumineuze Nachten ook al eens in op de geschiedenis van de familie Rodenbach. “Daar is toen dat eerste boek uit gegroeid”, vertelt schrijver Geerwin, die voor het evenement ook de stem van Lindert, de oudste boom in het park, insprak. “Ook tijdens de komende kerstvakantie neem ik bezoekers weer mee op een magische reis door de wereld van Zita Zoldermuis in Utrecht. In het verleden schreef en regisseerde ik voor Urban Mapping onder andere ‘De Magie van de vlasbloem’ (Kuurne), Ensor, inspired by light (Oostende) en ‘Het Nederlandse Openluchtmuseum uitgelicht’ (Arnhem).”

Ook nu gaat het lichtspektakel weer gepaard met de uitgave van een boek, dat dit keer de titel ‘Het Magische Maancircus’ kreeg. “Het boek zal ook in Izegem en Roeselare verkrijgbaar zijn in de filialen van Standaard Boekhandel. Je kan het boek immers volledig los van het evenement lezen” ,verzekert Geerwin, die in het dagelijks leven directeur is van CC De Leest in Izegem, maar daarnaast ook als freelancer verhalen schrijft en zanger van de Nederlandstalige elektropopband Waar is Ken? is.

Andere aanpak

“Het grote verschil met het vorige boek is dat het toen om een uitgeschreven versie van het verhaal in Utrecht ging. Dit keer hebben we het anders aangepakt. We zijn met het boek als basis begonnen, hebben dat verhaal voor het lichtspektakel gebruikt, maar hebben voor het neergeschreven verhaal nog meer achtergrondinformatie gebruikt en extra personages toegevoegd. Dit tweede boek is nog meer op maat van kinderen geschreven, met kortere zinnen en makkelijke woorden, wat het geheel nog idealer maakt om voor te lezen. Zo duik je echt in de leefwereld van Zita Zoldermuis. Het speelt zich ook niet specifiek af in dat Nederlandse kasteel, wat het geheel universeler maakt.”

Het verhaal geven we ook graag even in een notendop mee: het magische maancircus uit de titel strijkt op een dag neer in het kasteelpark om de gasten van de baron en barones te vermaken. De maan en sterren staan perfect uitgelijnd voor een avond vol magie. Iedereen verheugt zich op een bovennatuurlijke voorstelling met artiesten die schitteren in het zilveren maanlicht. Maar wanneer een geheimzinnige groene nevel het spektakel dreigt te verstoren ligt het lot van het circus in handen van de dappere Zita. Zal ze het groot raadsel kunnen oplossen?”

Illustrator Jimmy is blij dat hij opnieuw Zita Zoldermuis mocht tekenen. “Ik ben blij dat er op deze manier iets tastbaars van het lichtspektakel overblijft”, zegt hij. “Dit is voor mij een unieke opdracht, in die zin dat ik in het verleden vooral verhalen voor volwassenen (Altijd Ergens Oorlog, Katelijne Van Brugge en De Piraten van Kamilo Beach – nvdr.) maakte. Het is een aangename afwisseling.”