Geert Viaene uit Brugge brengt met Waagzin derde dichtbundel uit

Dichter Geert Viaene (59) schreef in 2016 zijn eerste dichtbundel genaamd ‘Eistijden’ en twee jaar later kwam ‘Tussentij’ uit. In zijn derde bundel Waagzin wil Geert onder andere mensen die uit de boot vallen en over de durf in het leven.

Durven is een werkwoord dat een beetje de rode draad is in het leven van Geert. “Ik ben van Lichtervelde afkomstig en daar richtte ik samen met enkele gelijkgezinde jeugdvrienden in de jaren 80′ een vereniging op die zich toen al bezighield met het klimaat. Ooit deden we in de gemeente een zwerfvuilactie waarbij we na afloop het afval voor het gemeentehuis dumpten. We kleurden al graag eens buiten de lijntjes”, vertelt Geert Viaene.

Geert werd opgemerkt door Het Gezeefde Gedicht, een organisatie die een podium geeft aan opkomend talent. “Ik stuurde mijn gedichten op en daarop gaf de organisatie feedback en zo kreeg ik een plekje op hun platform. Daarna ging de molen aan het draaien en werd ik opgemerkt door Uitgeverij P in Leuven”, legt Geert uit.

Hierna ging de dichter op een schrijversresidentie in Watou. “Ik trok me eigenlijk een week terug om gedichten te schrijven. Tijdens die schrijversresidentie werd ik gevraagd om iets te doen met de lagerschoolkinderen uit de streek. Door corona ging dit pas in maart door en kreeg ik de kans om workshops te geven aan de kinderen uit twee lagere scholen in de buurt. Daarbij werd één van mijn gedichten die ik samen met de kinderen schreef uitgedeeld op het Kunstfestival in Watou, dat was een welgekomen erkenning”, zegt Geert.

Vandaag zit de dichter nog altijd bij Uitgeverij P en brengt hij nu ook Waagzin uit. “In de bundel geef ik een beetje mijn kijk bloot op de hedendaagse maatschappij en richt ik me ook tot bepaalde bevolkingsgroepen zoals vluchtelingen, armen en mensen met een beperking die niet altijd een stem krijgen”, aldus de Brugse dichter.

Rouw is ook een thema die vaak aan bod komt in de poëzie van Geert. “Poëzie is niet bepaald de populairste kunstvorm de dag van vandaag, maar vaak is het wel zo dat mensen er naar grijpen wanneer iemand komt te overlijden. Ik hoop dat mensen zich toch wat meer openstellen voor de kunstvorm, misschien is mijn derde dichtbundel al een stap vooruit”, zegt Geert.

Waagzin is al verkrijgbaar bij de betere boekhandel en komt binnenkort ook uit op de website van Uitgeverij P.

De eerdere dichtbundels van Geert Viaene zijn verkrijgbaar via https://www.uitgeverijp.be/authors/geert-viaene/. (LVC)