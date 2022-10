Geert Ollieuz uit Oostende brengt boek ‘De ring van Atlantis’ uit

Geert Ollieuz is een veelzijdig artistiek talent. Hij maakt de fijnste tekeningen, hij zingt de laagste tonen bij koor Gaudia Canticorum, hij volgde de opleiding van toeristische gids van Oostende, hij is de dynamische voorzitter van de stripofielenclub De Lustige Kapoentjes en zopas werd zijn derde boek ‘De ring van Atlantis’ voorgesteld in de stedelijke bibliotheek van Oostende.

Geert Ollieuz, een 62-jarige Nero-fan en vriend van Marc Sleen, schreef ook Kroniek van het Hazegras en Getoont syn kloek ghewelt (biografie van de Oostende kaper Jakob Besage), liet zich verleiden door vriendin Virginia Romana om een roman over zeemeerminnen te schrijven. Hij heeft er nachten van wakker gelegen en veel opzoekingswerk verricht, maar uiteindelijk is De ring van Atlantis het verhaal geworden van een jonge man die een zeereis maakt, een reeks fantastische en ongelooflijke avonturen beleeft tot in het verdronken continent Atlantis.

“Het verhaal bevat heel wat weetjes over de zeevaart, de piraterij en Oostende”

De ring van Atlantis is een fantastisch verhaal waarin Geert zijn ongebreidelde fantasie en zijn geschiedkundige kennis de vrije loop laat, een vette kluif met een twaalftal fijne tekeningen van de master himself. Het verhaal begint in Brussel en bevat heel wat geschiedkundige weetjes over de zeevaart, de piraterij en Oostende. Het boek telt 270 bladzijden verdeeld over 19 hoofdstukken.

De voorstelling vond plaats in de stedelijke bibliotheek, met een optreden van het Oostendse koor, Gaudia Canticorum, een interview van de auteur door ‘Oostende-specialist’ Roland Desnerck, een ‘ode aan Geert’ door Virginia Romana en een toelichting van cultuurschepen Bart Plasschaert. Het boek, uitgegeven bij boek-scout, is verkrijgbaar in de boekhandel.