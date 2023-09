Geert Martens brengt ‘Maria van Bourgondië leeft in Brugge’ uit

Maria van Bourgondië hield van Brugge, maar ook het omgekeerde is waar. Dat blijkt overduidelijk na het lezen van het boek Maria van Bourgondië leeft in Brugge van de hand van ereadvocaat Geert Martens dat in de Gotische Zaal van het Brugse stadhuis is voorgesteld.

De liefde van Maria van Bourgondië (1457-1482) voor de Zwinstad blijkt uit het feit dat ze in het Brugse Prinsenhof het leven schonk aan haar zoon Filips de Schone. Dat ze op diezelfde plek het leven liet is dan weer de keerzijde van de medaille. In haar voorwoord schrijft Lisa Demets, doctor in de middeleeuwse geschiedenis aan de UGent: “De genialiteit van Maria van Bourgondië ligt net in het creëren van een uiterst succesvol imago. De hertogin wist een ‘vrouwelijke leiderschap’, in de middeleeuwse variant, haar waar handelsmerk te maken.”

Al na het doornemen van de inhoudstafel wordt duidelijk welke stempel de Bourgondische hertogin in de stad heeft nagelaten en dit zowel in het openbaar, op pleinen en straten, als verborgen in musea, archieven, bibliotheken, kerken en kapellen. In romantische ogen is zij de belichaming van het uitbundig Bourgondisch verleden en aldus inspireerde ze tal van kunstenaars. Het is een lieve lust om in het boek te bladeren, te kijken naar de vele talrijke illustraties en vooral de teksten te lezen om er tal van wetenswaardigheden in te ontdekken.

De auteur Geert Martens had jarenlang zijn kantoor in de Maria van Bourgondiëlaan en geraakte hierdoor in de ban van de hertoging. Er werd op de voorstelling zelfs gesuggereerd dat zij zijn maîtresse was. Hoe dan ook de auteur maakte van het boek zijn levenswerk en zocht daarom alle plaatsen in de stad op in zijn zoektocht naar plaatsen die aan Maria van Bourgondië kunnen worden gelinkt. Het resultaat is een fraai kijk- en leesboek uitgegeven door de Uitgaven West-Vlaamse Gidsenkring. De hardcover telt 240 blz. en bijna 200 illustraties en kost 39,50 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel. (Chris Weymeis)