Geert (76) stelt eigen poëziebundel voor

Geert Opsomer (76) vond de tijd om te schrijven en te schilderen pas na zijn brugpensioen. Zijn schilderijen hangen aan de muur, maar de teksten bleven op zijn computer staan. Tot Steven Bels, kompaan bij Veldwerk, een tekst onder ogen kreeg en Geert voorstelde om zijn poëzie te bundelen. Zaterdag 4 november wordt het boek voorgesteld in LDC Martha. Ook het schilderij op de kaft is van eigen hand.

“Ik ben geboren in Moorsele, op mijn vijfde verhuisd naar Gullegem om op 18-jarige leeftijd terug te keren naar Moorsele”, steekt Geert van wal. “Ik werkte mijn opleiding elektromechanica af aan het Rijkstechnisch Instituut in Heule en werd soldaat bij de luchtmacht in Koksijde, bij de Meteo. Alles gebeurde toen nog met de hand: isobaren tekenen, kaarten inkleuren,… Elke twintig minuten moesten we naar buiten gaan kijken en de situatie doorbellen naar het hoofdkantoor.” Daarna werd Geert matrijzenbouwer, eerst bij Metacor in Heule en later bij Vecova in Gullegem.

Eenmaal met brugpensioen startte Geert met schilderen en schrijven. Hij ging ook graag op reis, tot in 2013 bij hem parkinson werd vastgesteld. “Reizen werd iets moeilijker en zo kwam er meer tijd voor het schrijven. Ik schrijf poëtische teksten, haiku’s en limericks. Ik ben ook actief bij Veldwerk, een werkgroep van Wibilinga, waarin we de geschiedenis van hofsteden uit Moorsele opzoeken en voorstellen in een boekje. We zijn al aan de twaalfde editie toe. Toen Steven Bels hoorde dat ik af en toe schreef, las hij een tekst en steldevoor om er ook een boekje van te maken. Zelf had ik dat nooit gedaan. Ik beleef vooral plezier aan het schrijven, het kijken naar de wereld en ook de impact van het leven op mezelf. Zo had ik vroeger een mooi handschrift, maar door parkinson lukt netjes schrijven niet meer. Alles moet trager. Maar je moet je motiveren voor wat wel nog lukt.”