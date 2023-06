Gedenkplaat voor Stijn Streuvels onthuld in Brugge

Op de zijgevel van patissier Van Mullem, vlakbij de Stadsschouwburg in Brugge, werd zaterdagnamiddag een gedenksteen voor Stijn Streuvels onthuld. De grote Vlaamse schrijver belandde er op 24 juni 1989 om gedurende twee jaar de stiel van patissier te leren. “Zijn verbleef in Brugge had een heel grote impact op zijn latere carrière als schrijver”, vertelde Streuvels kleindochter Jo Gisekin.

Stijn Streuvels wordt vaak gelinkt aan de gemeente Avelgem – waar hij jarenlang woonde, een bakkerij runde en veel van zijn gedichten en novellen schreef – maar minder bekend is dat hij ook met Brugge een link heeft. Hij woonde slechts een tweetal jaar in de stad maar het wel jaren die mee zijn latere schrijverschap bepaalden. Dat werd zaterdag, 24 juni, duidelijk gemaakt tijdens de Streuvelsdag die enkele sympathisanten en familieleden organiseerden. De datum was niet toevallig gekozen want het was op 24 juni 1889 dat Streuvels, toen nog zijn echte naam Frank Lateur gebruikend, in Brugge aankwam om er bij Ernest Van Mullem het vak van patissier te leren. Ernest Van Mullem is de overgrootvader van Servaas Van Mullem die op vandaag op dezelfde locatie als zijn grootvader – dus op het pleintje tegenover de Stadsschouwburg in de Vlamingstraat – een patisserie runt.

Diverse sprekers – waaronder cultuurschepen Nico Blontrock en burgemeester Dirk De fauw maar ook Streuvels kleindochter Jo Gisekin – stonden stil bij de impact die zijn verblijf in Brugge had op zijn schrijverschap. Het geheel werd gemodereerd door VRT-journalist Willem Van Mullem; een broer van patissier Servaas Van Mullem. Kleindochter Jo Gisekin bracht een boeiend betoog over hoe haar grootvader enorm geboeid was door de schoonheid van Brugge, vooral van de grote monumenten als de kleine steegjes. Over hoe hij de koetsen bewonderde waarmee de Brugse bourgeoisie zich liet rondvoeren en hoe hij in kerken en musea op zoek ging naar de mooiste schilderijen en beeldhouwwerken. “Ja, zijn verblijf in Brugge heeft echt wel een grote impact gehad op zijn schrijverschap. In Brugge daad hij enorm veel inspiratie op”, vertelde Jo Gisekin.

Schrijver en groot Streuvels-kenner en liefhebber Karel Platteau gaf bij de presentatie gestalte aan de figuur van Streuvels, met kenmerkende hoedje en krijtstreeppak. Tot slot van de voorstelling werd een mooie gedenkplaat onthuld op de zijgevel van patisserie Van Mullem. ‘Stijn Streuvels kwam hier in de leer als pasteibakker bij de broers Van Mullem. Brugge was voor hem een wereldstad. Deze wekte zijn liefde voor de kunst’, zo staat er te lezen.