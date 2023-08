Gabriël (73) schrijft humoristische dichtbundel: “We lachen allemaal nog veel te weinig”

Op je 73ste een eerste poëziebundel vol humor publiceren, dat is wat Ieperling Gabriël Vandenbroucke mag afvinken op zijn bucketlist. Met ‘Lachvitamientjes’, waar meer dan 450 poëziestukjes in terug te vinden zijn, tovert deze taalhumorist ongetwijfeld een lach op het gezicht van elke lezer.

Gabriël Vandenbroucke vatte ooit hogere studies filologie aan, maar voltooide die niet. “Mijn liefde voor het Nederlands is wel altijd gebleven, vooral etymologie (wetenschap die de herkomst en geschiedenis van woorden bestudeert, red.) is mijn stokpaardje.” Tot aan zijn pensioen was Gabriël bediende bij de financiële directie van de NMBS. Hij is gehuwd met Martine Rosselle en de vader van Frederik, die voorzitter is van de plaatselijke heemkring en ook al artikels schreef voor hun tijdschrift Iepers Kwartier.

Hersenspinsels

Na het stopzetten van zijn studies bleef Gabriël gepassioneerd door taal. “Zo bleef ik woordspelingen noteren, en ik schreef er ook telkens mijn eigen hersenspinsels bij. Ondertussen is dat een verzameling van ongeveer 7.000 woordspelingen geworden.” Gabriël betreurt dat het Engels steeds meer van onze woorden verdringt. “‘Opvolgen’ wordt ‘monitoren’, ‘onderwerp’ wordt ‘issue’, enzovoort. Dat is toch spijtig? Daarom heb ik ook zo’n bewondering voor het taalgebruik van de onlangs overleden Martine Tanghe.”

In de jaren 70 won Gabriël maar liefst dertien keer de wedstrijd van Het Wekelijks Nieuws om een grappig onderschrift te verzinnen bij een foto. En dat bleek niet de enige prijs die hij verzilverde met zijn woordspelingen. “In de Joepie (Vlaams tiener- en muziekblad dat bestond van 1975 tot 2015, red.) won ik ooit 75.000 Belgisch frank (1.875 euro) met een grappenwedstrijd. Ik herinner me ook nog een bierviltjeswedstrijd van KW en Brouwerij Rodenbach, waarbij ik 1.500 euro won.”

Rijmpjes

Drie jaar geleden begon Gabriël via Facebook wekelijks een aantal rijmpjes te publiceren. “Toen kwam de vraag van meerdere Facebookvrienden om die eens te bundelen. Dat is geresulteerd in mijn eerste poëziebundel Lachvitamientjes, waarin meer dan 450 plezierdichten terug te vinden zijn. Het is eigenlijk een late roeping, want dit is mijn eerste literatuurwerkje. De onderwerpen variëren sterk, al maar betreffen meestal de actualiteit. Zo staan er enkele coronagedichten in. Het eerste rijmpje dat ik schreef was op de dag dat Remco Evenepoel in een ravijn reed tijdens de Ronde van Lombardije, op 15 augustus 2020.”

lach toveren

Met Lachvitamientjes wil Gabriël een missie verwezenlijken. “Ik wil een lach op het gezicht van de lezers toveren. We kregen van onze Schepper immers met zijn allen een lach, maar we gebruiken hem veel te weinig.” Gabriël geniet zelf ook nog van andere literatuur. “Wat proza betreft, heb ik een voorliefde voor de Nederlandstalige auteurs uit mijn jeugd. Mijn lievelingsboek is al jaren Boerenpsalm van Felix Timmermans. Daarin verheerlijkt hij zo mooi het vitalisme van de boer. De film kan echt niet weergeven wat er allemaal in die schitterende roman staat. Ik ben ook een grote verzamelaar van de strips van de minder bekende stripauteur Gray (Graham Lionel Croucher, red.). Die van oorsprong Britse tekenaar vond de liefde in Oostkamp en is meest bekend van Rikske en Fikske en De fratsen van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Ik bezit ongeveer 80 procent van het werk van de man.”

Gabriël schrijft de ene keer in de vorm van een kwatrijn (een gedicht van vier versregels en twee rijmklanken) terwijl de andere keer een limerick (een dichtvorm van vijf regels met een vrij strak metrum (a-a-b-b-a)) de juiste vorm blijkt te zijn. Hij start elke ochtend met een ritueel. “Het is misschien niet van mijn gezicht af te lezen dat ik een humorist en optimist ben, maar ik sta elke morgen op met Mooie dagen en Ik voel me goed van Johan Verminnen. Mijn dag is al geslaagd als ik die liedjes hoor”, lacht Gabriël. “Ik zie mezelf als de eerste plezierdichter van Ieper. In Vlaanderen is dat nog niet zo’n wijdverspreid fenomeen, maar in Nederland is dat al goed ingeburgerd. Wie weet heb ik op die manier hier in de kattenstad een literaire trendtrein in gang gezet.”

De bundel ‘Lachvitamientjes’ kost 21 euro en is verkrijgbaar in de Augustijnenstraat 18 in Ieper (057 20 90 31) of via gabriel.vandenbroucke@hotmail.com.