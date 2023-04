Freddy ‘Wacho’ Debels uit Izegem deelt zijn expertise in tweede bierboek

Na zijn eersteling ‘Educatieve Bierjagers’ heeft Freddy Debels (77) een nieuw boek klaar. “Ik had mij nochtans voorgenomen er nooit meer een te schrijven, maar zeg dus nooit nooit”, aldus de auteur van ‘Mijn Brouwmoaten’.

“Na lang aandringen van enkele biermoaten en omdat ik te veel tijd had tijdens een revalidatie liet ik me toch overhalen om aan een nieuw boek te beginnen”, lacht Freddy Debels, alias Wacho. “Nochtans had ik mij na mijn eerste boek Educatieve Bierjagers voorgenomen dat nooit meer te herhalen. Zeg dus nooit nooit! Mijn eerste boek handelde over personen die zich educatief bezighielden met de uitleg over onze biercultuur. Voor deze nieuwe uitgave koos ik voor de gegadigden, die ons de mogelijkheid bieden om te genieten van onze nationale trots onder de titel Mijn Brouwmoaten. Naast de brouwers is er ook aandacht voor de betrokkenen, die de identiteit dragen van hun brouwerij zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers.”

Kiezen is verliezen

“Het brouwen zit de Belg in het bloed”, gaat Freddy verder. “In het land van het bier is er geen enkel beroep zo verleidelijk als dat van brouwer. Ondanks dat er steeds meer amateurbrouwers zijn, mogen we ons niet laten misleiden, want het beroep van brouwer vraagt wel degelijk veel persoonlijke inzet, wetenschappelijke kennis en dus ook een opleiding. Na grondig onderzoek kwam ik tot iets meer dan 400 namen. Dat aantal reduceerde ik tot 100 personen, allemaal persoonlijkheden waarmee ik vroeger en tot op vandaag goede contacten heb, en/of personen die het werkelijk verdienen in het boek te figureren. De keuze was heel moeilijk want kiezen is verliezen. Ik hoop dat zij die niet in het boek voorkomen, het mij niet kwalijk zullen nemen. Ik draag ze wel voor altijd een warm hart toe.”

Freddy stond er voor de creatie van zijn tweede boek niet alleen voor. “Gelukkig kon ik opnieuw rekenen op de redactie van mijn eerste boek. Kurt Decoene zorgde weer voor de lay-out en alle mogelijk andere taken, terwijl onze beroemde hopprofessor Denis De Keukeleire zich weer ontfermde over de juiste schrijfwijze en het correct taalgebruik. Ik maak hier ook gebruik om mijn biermoatje Chris Chouffe Bauweraerts te bedanken voor de info van achter de schermen die ik nodig had om een mooi verhaal te schrijven en zeker ook alle brouwgenoten voor hun moed en zelfopoffering om tijdens die drukke tijden aandacht te besteden aan mijn werk”, lacht Freddy.

Explosie

“Het rijke aanbod aan brouwtechnische opleidingen bij ons heeft een nauwelijks bij te houden explosie van brouwkundigen veroorzaakt”, reageert prof. De Keukeleire op het boek van Freddy. “In tien jaar tijd is het aantal brouwerijen en bierfirma’s verdriedubbeld. En, waar voorheen een startende brouwerij een heel selectief aanbod aan bieren brouwde, is tegenwoordig het aantal aangeboden bieren ontelbaar geworden… het loopt tot in de vele duizenden. Het boek van Freddy is van deze uitbouw een treffende illustratie.”

Tradities

“Het maakt ons gelukkig om in deze vervlakte tijden een bierfanaat met durf te zien opduiken om vol glorieuze passie een bierboek samen te stellen met inzicht in ons bierlekkerland. Zo worden de praktijken, de representaties, de kennis, de vaardigheden, het vakmanschap en de tradities heel verdienstelijk erkend. Ik heb mij geamuseerd met al de bierverhalen in het boek!”, besluit hij.