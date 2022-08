Françoise uit Marke schreef boek over voorouder en achterkleindochter Karel de Grote

Vier jaar lang was Françoise Herman (70) uit Marke bezig met haar boek over Judith van West-Francia of Judith van Wessex, de eerste gravin van Vlaanderen en een voorouder van Françoise.

Françoise woont met haar man Johan Vanhoenacker in Marke. Ze werkte vroeger in de Bank van Brussel in Kortrijk. Ze schreef nog mee aan een boek over Muziekvereniging Sint-Jan in Marke en bracht met LOT een boek uit dat tot een musical werd uitgewerkt. Muziekvereniging Sint-Jan, waar Johan voorzitter van is, kreeg er zelfs een VLAMO-award voor.

Naast creatief bezig zijn, lezen, columns schrijven en vrijwilligerswerk doen in het nieuwe museum 1302 in de O.L.V.-kerk in Kortrijk is Françoise ook een maker van stambomen. “Ik maakte de stambomen van mijn vier grootouders en uit één van die stammen – langs mijn grootvader aan moeders kant – bleek dat ik familie ben van Judith van West-Francia, de dochter van Karel de Kale en achterkleindochter van Karel de Grote.”

Françoise vertelt dat je met wat geluk met de meeste stambomen toch tot in de 15de eeuw kan geraken. “Als het belangrijke families zijn, kan je verder geraken, anderen werden toen niet in de registers bijgehouden.”

Judith van West-Francia

“Judith was Prinses van West-Francia, als dochter van Karel de Kale, die er koning was. Ze werd ook koningin van Wessex door haar huwelijken op haar 12de en haar 14de met Aethelwolf en Aethebald (vader en zoon die koning waren van Wessex, red.) en Gravin van Vlaanderen en Terwaan door haar huwelijk op haar 18de met Boudewijn I met de Ijzeren Arm, die de eerste graaf van Vlaanderen werd. Ze kon met hem trouwen door toedoen van de paus. Samen met Boudewijn staat Judith ook afgebeeld in de Gravenkapel in Kortrijk”, vertelt Françoise. “Er zijn ook afbeeldingen van haar in de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke, want sommigen gaan er van uit dat Boudewijn een familielid was van de Harelbeekse Forestiers.”

Boek

Toen Françoise uitkwam op Judith als één van haar voorouders, vond ze het de moeite om informatie over haar leven op te zoeken en er een boek over te schrijven. De feiten die over haar gekend zijn combineerde Françoise met fantasie. Een historische roman dus. “We weten niet hoe Judiths relatie was met de mannen met wie ze trouwde. Dus daar liet ik mijn fantasie werken. Het is geen zuivere biografie of geschiedenisverhaal. Het moet ook nog leuk zijn om te lezen.”

De afbeeldingen die Françoise gebruikt voor Judith zijn foto’s van Noor, Françoises kleindochter die nu 20 jaar is. Ze gebruikte foto’s van toen Noor de leeftijd had van Judith toen die trouwde en weduwe werd. “De afbeeldingen van Judith die op verschillende plaatsen afgebeeld zijn, kunnen toch geen reëel beeld geven van hoe ze er uit zag. Die afbeeldingen dateren van toen ze al twee eeuwen gestorven was.”

Nog niet in Wessex

Françoise en haar familie deden tijdens het schrijven van haar boek al eens een familie-uitstap naar Aken, in de voetsporen van voorvader Karel de Grote. “Samen met mijn man trok ik ook naar plaatsen die voor Judith belangrijk zijn geweest. Enkel in Wessex geraakten we nog niet doordat we door corona Engeland een tijd niet binnen mochten.”

In het boek over Judith nam Françoise ook haar stamboom op en geeft ze tips hoe je tot bij je voorouders kan geraken.