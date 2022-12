Franciscus Kinsoen, de portretschilder van de Bonaparteclan

Van de hand van advocaat en historicus Daniël De Clerck verscheen een boek over de Brugse 19de-eeuwse schilder Franciscus Kinsoen. Deze minder bekende portretschilder maakte vooral furore bij de familie en vrienden van Jérôme Bonaparte, broer van keizer Napoleon.

De interesse van Daniël De Clerck voor Kinsoen – in Frankrijk bekend als François Kinson – ontstond toen hij voor de aankleding van zijn advocatenkantoor gevestigd in een empirehuis aan de Hoogstraat een schilderij van Kinsoen aankocht. Zo groeide ook zijn interesse voor het neoclassicisme en zijn Brugse vertegenwoordigers. “Ik ontdekte dat er vooral op veilingen in Frankrijk geregeld werken van Kinsoen opdoken. Omdat de schilder er niet zo bekend is, waren de veilingprijzen betaalbaar. Ik kon op die manier een tiental van zijn werken verwerven. Opmerkelijk is dat Kinsoen toen in de Brugse musea zo goed als onbekend was. Dit is ondertussen gelukkig veranderd en nu hangen er drie werken van hem in de permanente collectie.”

Biografie

Kinsoen werd in Brugge geboren op 28 januari 1770 als zoon van een kunstsmid. Al op twaalfjarige leeftijd werd hij ingeschreven in de Brugse Kunstacademie. Hij is bijzonder getalenteerd en exposeert in 1796 voor het eerst op een tentoonstelling in Gent. Kinsoen bouwt zijn carrière uit als portretschilder. Van zijn hand is slechts één genrestuk bekend, De dood van Antonia, de vrouw van Belisarius, nu te zien in het Groeningemuseum.

Omstreeks die periode vertrekt Kinsoen naar Parijs, waar hij huwt met een Française. De kunstenaar wordt er ontdekt door de adel en bij zijn klanten behoren heel wat leden uit de Bonaparteclan. In 1813 keert hij terug naar Parijs waar hij nog heel wat werken schildert. In 1839, bij een bezoek aan zijn zussen in Brugge, overlijdt Franciscus Kinsoen op 18 oktober in de Meestraat. Hij ligt begraven op de centrale begraafplaats. (Chris Weymeis)

Het boek ‘Kinsoen’ van Daniël De Clerck verscheen bij Stichting Kunstboek, telt 208 bladzijden, kost 65 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel.