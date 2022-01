Francis Benoit stelt in primeur zijn nieuw Cor en Ona verhaal voor

Zondag 16 januari lanceert burgemeester Francis Benoit een nieuw uniek verhaaltje van Cor en Ona. Het gelijknamige boek bracht hij in november 2020 op de markt en verschaft op kindermaat uitleg over wat het coronavirus precies is.

Het verhaal die handelt over Cor, een schubdiertje dat verliefd wordt op het mooie meisje Ona, krijgt zo nu toch nog een vervolg. “Voor ik aan de slag ging bij het schrijven van dit nieuwe verhaaltje won ik eerst raad in bij dokters, in het vaccinatiecentrum, de kinderrechten, bij verpleegkundige, een directeur van een school en een psycholoog”, vertelt de Kuurnse burgemeester.

“Op basis van hun tips en bevindingen schreef ik uiteindelijk dit nieuwe verhaal. Zondag zal ik, via Facebook, in primeur dit nieuwe verhaal voorstellen. Het verhaal werd trouwens geïllustreerd met een nieuwe tekening van Ayla Brulez. Gezien ik politicus ben opteerde ik er zelf voor om in Vaxpo voor een andere neutrale figuur te kiezen. Ik schreef het verhaal trouwens gezien vele ouders het debat demoniseren naar kinderen toe en vele kinderen met vragen zitten.”

Wie het nieuwe verhaal van Cor en Ona in primeur wil horen kan zondagavond afstemmen om 19.30 uur op de Facebookpagina van Francis Benoit.

(BRU)