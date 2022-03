Fran heeft eerste kinderboek klaar: “Met Kasper had ik de ideale criticus in huis”

Sinds begin maart ligt er een nieuw boek van Fran Vanseveren (37) in de rekken. In tegenstelling tot haar vijf eerdere boeken, is het dit keer echter geen naai- of lifestyleboek. Met het kinderboek ‘Mam, mag ik een tijger?’, gooit ze het namelijk helemaal over een andere boeg. “Ik wilde opnieuw iets voor kinderen doen”, zegt ze daar zelf over.

Helemaal verrassend is haar switch naar kinderboeken niet. In een recent verleden werkte Fran immers vijftien jaar lang als redacteur bij Ketnet. “Ik had dus wel al eerder voor kinderen geschreven”, lacht de kersverse kinderboekenschrijfster. “Na de vijf naai- en lifestyleboeken kriebelde het dan ook enorm om terug iets voor kinderen te schrijven. Ik houd immers van variatie en een kinderverhaal schrijven was voor mij de ideale afwisseling.”

Al is er voor een kinderboek natuurlijk ook een verhaallijn nodig. Het duurde evenwel niet lang vooraleer Fran met een idee op de proppen kwam. “Het boek gaat over een verwend jongentje dat met zijn mama in een groot huis woont”, doet ze het verhaal. “Hij heeft speelgoed in overvloed, maar toch blijft hij zich vervelen. Daarom overtuigd hij zijn mama om hem een tijger cadeau te geven. Alleen blijft het daar niet bij, want al snel zit het hele huis vol wilde dieren.”

Criticus in huis

Tijdens het schrijven van haar boek had Fran met haar tienjarige zoon Oskar ook een ideale recensent in huis. “Hij heeft me geprikkeld om het humoristisch en fantasierijk te maken”, klinkt het. “Oskar was eigenlijk mijn eerste criticus, want aangezien hij dezelfde leeftijd heeft als de doelgroep, kon ik mijn ideeën altijd bij hem aftoetsen. Al gold altijd: hoe absurder, hoe beter.”

Oskar is dan ook fan van het eindresultaat. “Hij heeft het alleszins al verschillende keren gelezen”, zegt zijn mama, die ook nog twee andere kinderen heeft. “De illustraties van de hand van Julie van Hove helpen daar ook veel aan. De tekeningen zijn erg waarheidsgetrouw, maar tegelijk ook grappig.”

Nieuw boek in pijplijn

Ook de andere reacties zijn volgens Fran positief. “Het boek kwam uit tijdens de jeugdboekenmaand, dus heb ik ook enkele exemplaren verkocht aan leraren uit mijn kennissenkring en ook daar zijn de reacties positief.” Fran smeedt het ijzer dan ook terwijl het heet is, want binnenkort komt er ook een tweede boek aan. “In samenwerking met de Universiteit van Antwerpen werk ik aan een boek over sociale media, maar dan op kinderniveau. Dat boek zou in mei klaar moeten zijn.”

‘Mam, mag ik een tijger?’ wordt uitgegeven door Lannoo en kost 12,99 euro. (TM)