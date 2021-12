Fotoboek ‘Udachny/Lucky’ van Hanne Van Assche uit Zulte wordt uitgebracht door grote uitgeverij

Vorig jaar bracht fotografe Hanne Van Assche haar eerste fotoboek uit als afsluitproject van haar opleiding in het KASK. Dit boek is nu opgepikt door een grote uitgeverij die het in 2022 op grote schaal zal uitbrengen. ‘Udachny/Lucky’ is een reportage over het leven in een afgelegen, Russisch mijnstadje. “Uitgeverij Stockmans geloofde in het project”, zegt Hanne. “Zij zullen het boek nu uitbrengen in een oplage van 1.000 stuks en we hebben toch de ambitie om het ook internationaal te verspreiden.”

Udachny (letterlijk vertaald geluk) is een monotown: een stadje waar de volledige bevolking werkt voor de diamantmijn die er ligt. Vorig jaar vertelde Hanne al uitgebreid over het stadje, haar inwoners en de barre winters. Het fotoboek dat uit die reis voortkwam, was het afsluitproject van Hannes opleiding aan het KASK in Gent.

“Ik had toen 50 exemplaren laten drukken, voor de jury en voor al wie een exemplaar wilde. Die 50 stuks waren echter snel uitverkocht. Mijn project werd toen opgepikt door andere kranten en circuleerde goed online. Ik kreeg soms ook rechtstreeks vragen van mensen die het boek wilden kopen, vaak via Instagram. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een uitgever.”

Internationaal

“Bruno De Vos, de managing director van uitgeverij Stockmans, geloofde in het project. In maart 2022 zullen we het boek uitbrengen in een oplage van 1.000 stuks. Dat is veel, maar we hebben ook de ambitie om het internationaal te verspreiden. Er loopt bovendien een crowdfunding, waar mensen het boek alvast kunnen bestellen. Het boek zal sowieso worden uitgebracht; we zijn dus niet afhankelijk van die crowdfunding. Toch is het handig om op die manier al een stuk van de productiekosten te kunnen dekken. Die zijn immers heel hoog.”

“Het boek zal nu in veel hogere kwaliteit gedrukt worden dan de eerste druk die ik zelf bekostigd heb. De cover zullen we op blauw papier drukken, in plaats van de zeefdruk van de eerste versie. Zo maken we duidelijk het verschil tussen de twee versies. Bovendien kunnen we via de crowdfunding nog een aantal extra’s aanbieden. Het is gangbaar om op zo’n platform met verschillende trapjes te werken.”

“Je kan er het boek bestellen, maar ook extra postkaartjes met foto’s uit het boek of een grote print die je kan ophangen. Het is fijn dat de uitgeverij achter mij staat en dat we over alles kunnen overleggen. Dat zorgde voor een kettingreactie; zo was Udachny/Lucky intussen ook te zien in een Noors magazine.”

Nieuw project

Hanne is intussen ook al bezig met een nieuw project. “Het komt allemaal samen: de uitgave van Udachny/Lucky, mijn halftijdse job in het Roger Raveelmuseum en mijn nieuwe reportage rond Umicore. Daar was een schandaal rond te hoge loodwaarden in het bloed van de kinderen die in de omliggende wijk woonden. Die wijk wordt nu opgekocht om af te breken.”

“Dat vond ik superinteressant en samen met Fred Libert, huisgenoot en schrijver, wil ik de verhalen bundelen van de mensen die er nog wonen. Maar dat project zal pas voor later zijn. Het is pittig om het allemaal te combineren, maar zowel Fred als ik hebben een passie voor het vastleggen van verhalen. We hebben tevens subsidies aangevraagd en gekregen via het Fonds Pascal Kroos, dus het project rond Umicore komt er zeker.”

“Het boek Udachny/Lucky komt uit in maart volgend jaar. Ik hoop dat we ook een expositie kunnen koppelen aan de uitgave. Dat zou echt de kroon op het werk zijn”, besluit Hanne.

(JF)