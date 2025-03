Floris Benoit schrijft boek ‘Tussen slagen & falen’: “De grootste zijn maakt niet per se gelukkig”

Floris Benoit heeft een boek geschreven dat wellicht bij menig beginnend ondernemer op het nachtkastje zal belanden. Wanneer kleppers als Hans Bourlon, Milow of Christian Van Thillo het over hun ‘falen’ durven te hebben, dan wordt het toch wel interessant. “Mislukkingen kunnen de start zijn voor een nieuwe stap hogerop”, zegt de auteur die aan het roer staat van het marketingkantoor Studio Copain in Kortrijk.

Een beetje marketeer doet in de eerste plaats toch altijd hard zijn best om zich te onderscheiden van de concurrentie en daar slaagt Floris Benoit con brio in. Acht ondernemers aan het praten krijgen over de periodes waarbij het – carrièregewijs de verkeerde kant uitging, je moet het toch maar doen. Een beetje zakenman/vrouw zal je liever haarfijn uitleggen hoe hij/zij tot grootse daden kwam. Maar Floris Benoit weet zijn gesprekspartners dus ook de andere kant van het verhaal te ontfutselen.

Benoit doet trouwens wel meer dat er uitspringt. Hij riep ook de jaarlijkse Nacht van de Marketing in het leven waarbij hij maar liefst meer dan 600 marketeers uit heel Vlaanderen naar Kortrijk weet te krijgen, zoals deze week het geval was. De Wevelgemnaar mag zich inmiddels zelf ook een succesvol ondernemer noemen. Met Studio Copain in Kortrijk zorgde hij samen met zijn 14 mensen sterke team recent voor een groei van twintig procent tegenover het jaar voordien.

Privé: Floris Benoit (35) woont in de Kortrijkstraat in Wevelgem. Studies/loopbaan: Hij behaalde een bachelor bedrijfsmanagement aan de Hogeschool Vives en nadien een master in Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Nadien heeft hij een kleine tien jaar gewerkt voor Mediahuis. Studio Copain: Floris is zaakvoerder van Studio Copain aan de Veemarkt 37 in Kortrijk, een marketingkantoor dat vier jaar geleden werd opgericht en inmiddels veertien medewerkers telt. Vorig jaar was er een groei met twintig procent en werden vier nieuwkomers aangeworven.

De zaken lopen goed. Hoe kom je er dan bij om een boek te schrijven over ondernemers die het over hun ‘falen’ hebben?

“Omdat ik er zelf ooit mee te maken had. Van kindsbeen af al wil ik de beste zijn, vanuit het idee dat dit me gelukkiger kon maken. Daardoor kwam ik mezelf op zekere dag goed tegen in de periode dat ik nog voor Mediahuis werkte (mediabedrijf dat onder meer ‘De Standaard’ en ‘Het Nieuwsblad’ uitgeeft, red.). Doordat ik me continu te hoge eisen oplegde, kreeg ik te maken met lichamelijke klachten. Ik begon ‘s nachts hartkloppingen te krijgen, had nachtmerries en dat werd zo erg dat ik ziek thuis moest blijven. Gelukkig bleef dat beperkt tot een maand maar voor mij was het wel een stevige wake-upcall. Ik wist dat ik het allemaal anders zou moeten aanpakken.”

Wat heb je dan gedaan?

“Ik ben meer tijd beginnen te maken voor mezelf en sta sedertdien iets relaxter in het leven. Al heeft het thema falen me sedertdien wel niet meer losgelaten. Telkens ik weer eens een verhaal las in de krant over het zoveelste succesverhaal van een ondernemer, vroeg ik me af of het echt niet mogelijk was om ook de andere kant van de medaille eens te belichten. Zo kwam ik langzaam maar zeker tot het besef dat ik dan maar zelf daarover moest schrijven.”

Wie kwam van de bekendere mensen in je boek met het opmerkelijkste verhaal aanzetten over falen?

“Dat van Hans Bourlon (televisieproducent die samen met Gert Verhulst aan het hoofd staat van Studio 100, red.) is toch wel mooi. Hij heeft het daarin onder meer over hoe ze met Studio 100 ooit geprobeerd hebben om K3 te lanceren in Duitsland. Hij vertelde dat de beste mensen erop gezet werden maar het idee sloeg niet aan. Studio 100 verloor er veel geld mee maar leerde er ook veel uit. Zo hielp het nadien om van de tienerserie Huis Anubis wel een groot succes te maken in Duitsland en nadien een nog grotere hit in de Verenigde Staten. Moraal van het verhaal: falen is onderdeel van je professionele pad.”

Bij jou heeft het wel even geduurd voor je zelf de stap naar het ondernemerschap durfde te zetten.

“Ik wilde eerst de stiel goed leren en heb daarvoor een kleine tien jaar voor Mediahuis gewerkt. Ik had altijd al een grote interesse in kranten en in nieuws. Bovendien probeerde ik ondertussen ook wel dingen uit als zelfstandige in bijberoep. Zo heb ik jarenlang het indoorspeelpark de Speelodroom geleid in Wevelgem.”

Waar ligt nu de ultieme ambitie? De grootste worden in je sector?

“Zeker niet. Ik heb geleerd dat het niet dat soort streven is wat een mens gelukkig maakt. Mijn ideeën in de praktijk kunnen omzetten en innoveren, dat is waar ik me goed bij voel. Al heb ik inmiddels wel een manager in dienst genomen die me af en toe ook durft in te tomen, want ik heb continu nieuwe ideeën.”

Je woont in Wevelgem maar heb je ook in Kortrijk een favoriete plek?

“Ja, dat is het hele winkelgebied in de stad. In die zin is de Veemarkt ook de perfecte uitvalsbasis voor Studio Copain. Als ik professioneel even vastzit, dan ga ik wat kuieren door de winkelstraten. Die momenten bieden me altijd inspiratie en vaak kom ik dan met nieuwe ideeën terug op kantoor.”