Flor Coene uit Beernem drijft de spanning op in zijn vijfde thriller

Flor Coene (77) heeft een vijfde boek geschreven. Na een carrière in de scheepvaart- en transportsector spendeert de Beernemnaar veel tijd aan literatuur. Hij schrijft voornamelijk thrillerverhalen en heeft net zijn vijfde boek uit.

Flor Coene gebruikt de vrijgekomen tijd in zijn pensioen om te schrijven. “Ik wilde niet op mijn terras zitten om te kijken hoe het gras groeit. Ik werk veel in de tuin en ga vaak fietsen, maar wilde ook beginnen schrijven”, steekt hij van wal. “Daarnaast volgde ik cursussen in avondschool om mijn taaltechnische kennis bij te schaven. Anderzijds ben ik er wel van overtuigd dat verhalen vanuit jezelf moeten komen.

Op de middelbare school werkte Coene ooit met vier medestudenten aan een schooltijdschrift. “Dat was de eerste keer dat ik zelf iets schreef, maar ik heb daar nooit iets mee gedaan. Een aantal jaar geleden werkte ik mijn eerste manuscript af, maar ook toen durfde ik mijn werk nooit aan de buitenwereld laten zien”, lacht Coene.

Nadat hij zijn eerste boek afwerkte, ging hij uitgebreid op zoek naar een uitgeverij om zijn boek te publiceren. “Ook dat was een ferme stap, want een uitgeverij kan natuurlijk zeggen dat mijn boek niet in hun projecten past. Ik bleef zoeken en vond uiteindelijk een goede samenwerking met Boekscout uit Nederland.”

Overspel

Sinds kort werd het vijfde boek van Coene gedrukt. Na een thriller als eerste boek en een bundel van kortverhalen als tweede, zette hij in zijn derde boek een apart verhaal op poten. Het vierde en vijfde boek van de man sluiten op elkaar aan. “Daarbij koos ik voor een journalist als hoofdrolspeler. Bovendien speelt het verhaal zich af in Brugge. Erg toepasselijk voor het Brugsch Handelsblad dus”, grapt de man.

“De journalist spendeert veel tijd in zijn stamcafé De Reisduif aan de Langerei. Hij drinkt ook Brugse Zot. Eigenlijk is het een soort weerspiegeling, want ook wij hebben elf jaar in Brugge gewoond.”

In het verhaal raakt de journalist betrokken in een overspelsoap die uitdraait tot een crisis in de hoogste politieke kringen van Brussel. Bovendien volgen er ook twee moorden. Hoe dat allemaal in elkaar zit, lees je natuurlijk in het boek dat De man die laatst lachte als titel kreeg.

(AVH)