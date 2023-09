Flor Coene schrijft satire over Belgische politiek

Flor Coene heeft zonet zijn zesde boek uitgebracht. Na vijf thrillers brengt hij nu een eerste humoristisch politiek verhaal uit. “Ik toon op satirische wijze wat er allemaal verkeerd gaat”, vertelt de 78-jarige schrijver.

In de winter heeft Coene naar eigen zeggen zeeën van tijd om te schrijven. Na een carrière in de scheepvaart- en transportsector spendeert de man zijn vrije tijd nu aan fietsen, tuinieren en schrijven. “In de zomer gaan we veel fietsen en ben ik aan de slag in de tuin, maar in de winter laat ik mijn ideeën de vrije loop en schrijf ik boeken”, legt Coene uit.

Apart verhaal

Toch heeft de Beernemnaar al langer een voorliefde voor boeken. “Toen ik jong was, schreef ik nog mee aan het schooltijdschrift. Dat was de eerste keer dat ik zelf iets schreef, maar ik heb daar nooit iets mee gedaan. Een aantal jaar geleden werkte ik mijn eerste manuscript af, maar ook toen durfde ik mijn werk nooit aan de buitenwereld laten zien”, lacht Coene.

Na een thriller als eerste boek en een bundel van kortverhalen als tweede, zette hij in zijn derde boek een apart verhaal op poten. Het vierde en vijfde boek van de man sluiten op elkaar aan. Na ‘De man die laatst lachte’ komt hij nu met een humoristisch verhaal over de Belgische politiek. “Daarin kunnen we ons over veel dingen kwaad maken”, lacht Coene. In “Voor mij 100 gram salami”, sprak de koning probeert Coene op satirische wijze aan te tonen wat er allemaal verkeerd gaat in en rond de Wetstraat.

Het verhaal start net na verkiezingen, waarbij er opnieuw veel versnippering is. Partijen moeten een nieuwe regering vormen en komen niet tot een akkoord, waarna de koning het heft in eigen handen neemt.

“Hoe dat afloopt, lees je natuurlijk in het boek”, knipoogt de schrijver. (AVH)

‘“Voor mij 100 gram salami”, sprak de koning’ is in eigen beheer uitgegeven en te koop via florcoene@gmail.com. Een exemplaar kost 15 euro en de verzending kost 5 euro.