Filip Debaillie (55) is toe aan achtste geschiedenisboek: “Te weinig boeken over WO II in Brugge”

Schrijver, heemkundige, amateurhistoricus en Gistelnaar Filip Debaillie brengt binnenkort zijn achtste boek op de markt: ‘Stad in Oorlog. Brugge 1940-1944.’ “Ik heb al altijd al een zwak gehad voor onze provinciehoofdstad”, legt Filip uit. Wat meteen in het oog springt, is de cover van het boek.

Je moet Debaillie niet leren hoe een interessant geschiedkundig boek op de markt te gooien. Z’n eerste titel verscheen al in 1999, het vorige werk dateert van eind 2020. Nu mogen de liefhebbers van een flinke streep lokale geschiedenis zich weer in de handen wrijven. De Gistelnaar brengt nu een werk uit met de focus op Brugge. “Daar zijn verschillende redenen voor”, begint Filip.

“Ik heb altijd een zekere band met Brugge gehad. Ik ging er naar de ‘normaalschool’ en studeerde er regentaat geschiedenis, Engels en economische wetenschappen. Met het hoofd ben ik altijd in Brugge ‘blijven plakken’ – mijn vrouw ook, trouwens. Iedereen weet dat ik gefascineerd ben door de geschiedenis van de twintigste eeuw, getuige m’n boek over Gistel, ‘100 jaar later’.”

“Over de Eerste en Tweede Wereldoorlog verschenen al veel boeken, over WO I al wat meer dan WO II. Maar opvallend genoeg is er tot dusver weinig literaire aandacht voor de ontwikkelingen van de Tweede Oorlog in onze provinciehoofdstad.” En daar wil Filip nu iets aan doen.

Parkpatatten

“Ik verzamel al dertig jaar lang onder meer historische foto’s en kaarten. Wel, van Brugge bezit ik zo’n 300 tot 400 beelden. Daar heb ik er honderd uit geselecteerd om er een geschiedkundig relaas aan te koppelen. De focus ligt op het sociale leven: hoe ervaarden de Bruggelingen de oorlog? Wat is er gebeurd toen de Duitsers op 28 mei 1940 – 18 dagen nadat ze België zijn binnengevallen – aan de stadspoorten stonden?”

“Wel, aanvankelijk was alles behoorlijk rustig. Daar had de burgemeester toen ook op aangedrongen. Maar al snel dook er wrevel en honger op. Je moet ook beseffen dat we hier spreken over een stad. In tegenstelling tot het platteland was open ruimte schaars. Zo gingen inwoners bijvoorbeeld in stadsparken aardappelen telen om die hongersnood enigszins op te vangen.”

De auteur pluisde ettelijke archieven, documenten en affiches uit om een correct relaas te kunnen schetsen.

Op de cover

Ook het verhaal achter de coverfoto is opvallend. “Die foto is afkomstig uit een privécollectie van een Duitse officier. We zien er een peloton bezetters staan op de Grote Markt, bij het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck. Ze wachten op orders en andere soldaten.”

“Tegelijk merken we rechts enkele kinderen op die de troepen gadeslaan. Je moet weten, kinderen hadden toen geen besef van de oorlog, wat het leger of soldaten nu precies waren. Het is de eerste keer dat ze de oorlog van zo dichtbij zien.”

Opvallend: alle foto’s in het boek zijn door Duitse soldaten zelf genomen. Er wordt niet alleen aan de binnenstad aandacht gegeven, maar ook de Brugse rand komt aan bod. De publicatie komt eind mei, begin juni op de markt. Een leuk geschenk voor Vaderdag, dus. “De aankondiging van het boek op sociale media maakt al wat los. Zo ontving ik al een mailtje van een Canadees die verliefd is geworden op Brugge. Hij wil per se dat boek in z’n bezit hebben.”