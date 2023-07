Fietsbieb ’t Schoon Velootje is twee jaar oud: “Aanbod groeide van 34 naar 470 fietsen”

Eind augustus viert Fietsbieb ’t Schoon Velootje uit de Kattestraat zijn tweede verjaardag. Van de 470 fietsen die de uitleendienst ter beschikking stelt zijn er momenteel 390 uitgeleend. Het principe van de fietsbieb is eenvoudig, voor 20 euro per jaar per kind kan iedereen een jaar lang gebruik maken van een fiets. Wordt deze te klein, dan ruil je dit stalen ros doodgewoon om voor een ander exemplaar.

Wat ooit begon met 34 fietsen is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste Fietsbiebs van Vlaanderen. In twee jaar tijd groeide het aantal aangeboden fietsen aan tot 470 exemplaren waarvan het overgrote deel voor kinderen bestemd is.

“Toen we twee jaar terug met fietsbieb ’t Schoon Velootje van start gingen, wisten we niet echt waar we aan begonnen”, vertelt Johan Schietgat van fietsbieb ’t Schoon Velootje.

“Maar naast de mooie en goede ligging deed ook de mond aan mond reclame snel zijn werk. Uiteraard zijn we de gemeente Kuurne heel dankbaar voor het ter beschikking stellen van het gebouw waarin de fietsbieb huist. We kunnen stellen dat 85 procent van de verhuurde fietsen binnen de gemeentegrenzen van Kuurne blijft en de rest over de regio wordt verdeeld, al hebben we ook fietsen rijden in Oostende en Ronse.”

“Deze populariteit hebben we ongetwijfeld te danken aan onze overzichtelijke website waarop al onze fietsen in foto en voorzien van gegevens als de maat, merk, kleur en noem maar verder op terug te vinden zijn. Wie een fiets bij ons komt huren krijgt meteen ook de garantie dat deze tiptop in orde staat.”

Tweede leven

Fietsbieb ’t Schoon Velootje gelegen in de Kattestraat 128 is elke maand op de tweede- en vierde zaterdag geopend telkens van 9 tot 11 uur. Maar ook op afspraak kunnen de aanwezige fietsen bezichtigd worden. “Gezien duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel staat, zijn we dan ook blij dat we al onze aangeboden fietsen een tweede leven kunnen geven en daarnaast ook een kind kunnen helpen en gelukkig maken”, gaat Johan Schietgat verder.

“Materiaal en vervangstukken worden door ons in de lokale handel aangekocht. In de twee jaar tijd dat we geopend zijn hebben we slechts 1 kind gehad die geen fiets meenam naar huis omdat het een gele fiets wou en wij op dat ogenblik deze kleur niet hadden staan in ons aangeboden fietsengamma.”

“Het is soms grappig wat er doorslaggevend is aan een fiets voor kinderen. Het ene kind neemt een bepaalde fiets voor de sticker die erop terug te vinden is, terwijl een ander kind de fietsbel of het vlagje die aan de fiets bevestigd is top vindt. Graag maak ik van deze babbel ook gebruik om een warme oproep te doen naar jullie lezers toe met de vraag wie een kinderfiets in goede staat heeft staan en er vanaf wil om deze te schenken aan onze fietsbieb!”

Kinderkoers

De gezichten achter Fietsbieb ’t Schoon Velootje die zich belangeloos inzetten zijn Johan Schietgat, Patrick Quartier, Jos Callens en Stefaan Victor, Mark Plets en André Schietgat die de techniekers van dienst zijn van de Fietsbieb. Naast de verhuur van fietsen is fietsbieb ’t Schoon Velootje ook nog op andere vlakken actief. “Om zoveel mogelijk kinderen aan het fietsen te krijgen verlenen we ook onze medewerking aan diverse evenementen”, weet Jos Callens.

“Zo organiseren we op kermismaandag een kinderkoers, organiseren we in de week voorafgaand aan Kuurne – Brussel – Kuurne een fietsbehendigheidsparcours voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Kuurnse lagere scholen en eind augustus op Spijker en Schardauw in samenwerking met de PZ Vlas een fietscontrole en – labelactie. Ook de diverse verenigingen die fietsbieb ’t Schoon Velootje uitkiezen als goed doel en geldelijk steunen zijn wij heel erkentelijk.”