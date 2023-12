Fien schrijft boek over fietsvakantie met de kinderen: “Impulsieve beslissing”

“Ik wil onze ervaringen met gezinnen met kinderen delen. Er bestaat weinig literatuur over lange tijd reizen met het gezin per fiets. Die leemte wil ik opvullen”, vertelt Fien Huysentruyt.

Samen met hun twee kinderen Sookie (8) en Ralph (6) trokken Fien (36) en Brecht Maes (34) in de snikhete zomer van 2022 gedurende drie maanden met de fiets door Frankrijk en Spanje. Ze legden 4.600 kilometer af. De eerste drie weken trokken ze door Frankrijk, daarna drie ten zuiden van de Pyreneeën om zo van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee te fietsen. Daarna ging de tocht huiswaarts via het Juragebergte. Fien hield gedurende de hele trip een dagboek bij. “Oorspronkelijk dacht ik deze nota’s gewoon uit te schrijven om ze aan vrienden en kennissen te bezorgen. Uiteindelijk is het een boek van 120 bladzijden geworden over wat zo’n avontuur kan inhouden.”

Begin 2022 vroegen Brecht en Fien ouderschapsverlof aan om eind april te kunnen vertrekken. “Het was een vrij impulsieve beslissing, maar we vonden dat we over speciale avonturen niet te lang mochten nadenken. We zochten en vonden de geschikte elektrische fietsen, goedkope fietstassen, tweedehands en geleende fietskarren en een tweedehands tent.”

Vertrekken tijdens het schooljaar was geen groot probleem: huisonderwijs aanvragen voor Sookie ging gemakkelijk en de school gaf boeken mee. Ralph was nog niet leerplichtig. “Het lesgeven ging vlot. Zodra we in Spanje arriveerden, ging het kwik de lucht in. Mede daardoor werd het moeilijk voor Sookie om zich te concentreren. Het zorgde voor stress en we beslisten om het schoolwerk uit te stellen tot we terug waren.”

Basisbehoeften

Frankrijk is een heerlijk land voor fietsers en in vergelijking met Spanje een luxe. Door de hitte was fietsen in de voormiddag de boodschap. Willen of niet, ze moesten de zuiderse manier van leven enigszins volgen. De basisbehoeften kregen voorrang. Brecht vertelt: “Het materiaal regelmatig controleren en zorgen voor voldoende water en eten. In Frankrijk stond stokbrood met choco elke dag op het menu. Overdag droogde het stokbrood uit waardoor de kinderen wel heel hard moesten bijten. Dat kostte Snookie zijn vier snijtandjes, gelukkig nog de voorlopige. s’ Avonds aten we vaak een rijstschotel. We kochten die ‘s morgens diepgevroren en die ontdooide overdag. Drinkwater vulden we onderweg bij. Op de moeilijke stukken, vooral in Spanje, stopten regelmatig auto’s en mensen vroegen of we eten of drinken nodig hadden. Ook in de kleine dorpen konden wij een en ander vinden. In woestijngebieden liet de navigatie ons soms in de steek en dat maakte het nog avontuurlijker. Het grootste probleem stelde zich als de batterijen van de fietsen leeg dreigden te raken. We moesten dan om een heuvel op te geraken, de karren losmaken en met man- en vrouwkracht de helling nemen. Daarna weer de kar aan de fiets en vooruit. We konden vaak de tent op een camping opzetten. Lukte dat niet, dan maar bij een voetbalveld of kerk. We legden altijd contact met mensen uit de buurt om elektriciteit voor de fietsbatterijen gsm te vinden.”

Het avontuur van de fietsers staat nu te boek. “Het is geen dagboek geworden. Ik heb het geheel opgedeeld in hoofdstukken over onder andere de voorbereiding, het budget en de routes. Uiteraard is de praktische info aangevuld met heel wat anekdotes”, vertelt Fien.

Werken om te leven

“Het is fysiek zwaar, maar voor ons echt een droom die onze verwachtingen heeft overtroffen. Zoals het in het boek te lezen is, krijgen de basisbehoeften voorrang. Wij willen niet enkel leven om te werken, maar werken om te leven. Dit smaakt naar meer, wellicht in een andere vorm. Onze dochter houdt niet echt van zelfstandig fietsen en zij wordt te groot voor de fietskar. In de zomer gaan we op wandelontdekking in de Alpen”, zegt Fien.

“We willen onze ervaringen delen. We dromen van een soort basiskamp in verbinding met de natuur om onze passie door te geven. We helpen graag met praktische voorbereidingen, kunnen begeleiden zodat iedereen die ook zo’n avontuur wil aangaan, thuiskomt met een vederlicht hoofd”, besluit het koppel. (MVD/foto’s MVD)

Het boek kost 20 euro en is te koop via de website www.buiten-kans.com of via Fien op 0474 35 22 96.