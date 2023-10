Feest van het Boek: Nog tot en met 5 november meet and greets, workshop en voorleessessie in Standaard Boekhandel Kortrijk

Van 27 oktober tot en met 5 november bruist het literaire leven in de 140 Vlaamse winkels van Standaard Boekhandel. Tijdens deze tiendaagse ode aan het boek worden meer dan 400 evenementen georganiseerd. In de Doorniksestraat in Kortrijk gaf therapeut en auteur Kim Nelis de aftrap met een meet and greet.

Meet and greet met Kim Nelis

Tijdens het Feest van het Boek worden niet enkel de boeken in de kijker gezet, leesfanaten kunnen ook genieten van tal van activiteiten en kortingen. In Standaard Boekhandel Kortrijk kon je maandagnamiddag kennismaken met Kim Nelis. De therapeut en auteur signeerde haar boek ‘Omarm mij – verbinding als remedie tegen eenzaamheid’. Ze stond afgelopen weekend al op Boektopia.

“Evenementen die georganiseerd worden om geschreven woord in de kijker te zetten – zoals Feest van het Boek – daar geniet ik enorm van. Ik denk dat in de huidige maatschappij veel van onze taal verloren gaat door snelle online communicatie. Je ziet ook steeds meer schermen. Een e-book is wel leuk en praktisch, maar ik vind dat je een boek moet kunnen voelen, in bladeren en aan ruiken”, vertelt Kim.

“Door dergelijke meet and greets en signeersessies te organiseren, leer je de persoon achter het boek kennen. Ik vind dat een meerwaarde. We zijn met veel auteurs, als je er een gezicht op kan plakken, dan staat het boek ook meer in de kijker. Het creëert meer voeling.”

Evenementen in onze winkel

Donderdag 2 november staat van 14 tot 15 uur de workshop ‘Prinses Luka’ met Ineke Debels gepland. De schrijfster geeft een workshop rond haar prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar. Diezelfde dag, van 15.30 tot 16.30 uur, volgt een voorlees- en muzieksessie met Lieve Clarebout. Ze leest op een interactieve manier voor uit haar kinderboek ‘Op dril met Kiko de krokodil’. Direct daarop kan je kennismaken met Luc Swinnen. De stressexpert signeert zijn boek ‘Versterk je nervus vagus’, een zenuw die door je hele lijf loopt en je brein in contact brengt met al je organen.

Vrijdag 3 november signeert Lotte Leenaerts haar psychologische thriller ‘Gebroken zielen’, van 16 tot 17.30 uur. Zaterdag signeert Samira Harmach haar waargebeurd verhaal ‘Gedwongen, gevlucht, verstoten… maar vrij!’ van 11 tot 12.30 uur, gevolgd door een meet and greet met auteur en voedingsdeskundige Sandra Bekkari. Ze signeert haar nieuwe boek ‘Lang leve(n) gezond’. Zondag 5 november staat een laatste meet and greet en signeersessie gepland met ex-nieuwsanker Dany Verstraeten, van 16 tot 17.30 uur.