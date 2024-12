Fax, protonkaarten en chips met flippo’s: ‘Was het nu 70, 80 of 90?’ neemt je mee langs drie decennia

Onlangs verscheen het nieuwe boek ‘Was het nu 70, 80 of 90?’ van historicus en auteur Korneel De Rynck (38) uit Marke. Van zijn twee vorige boeken – ‘Vroeger was alles anders’ en ‘De golden sixties’ – zijn intussen al meer dan 30.000 exemplaren verkocht. Het laatste boek van zijn driedelige reeks vertelt over hoe het leven veranderde in die drie decennia.

Met de trilogie wil Korneel De Rynck het vanzelfsprekende in vraag stellen. Zijn laatste boek gaat onder meer over computerbakken en inbellen op het internet, de eerste gsm’s, biepers met cijfercodes, de fax, videorecorders en videotheken, de afstandsbediening, nieuwe tv-zenders en teletekst. “Maar ook over de milieubox, protonkaarten, witte producten en chips met flippo’s. Herkenbaar voor wie deze periode meemaakte, verrassend voor wie later werd geboren”, vertelt Korneel, die een master moderne geschiedenis behaalde aan de KU Leuven. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Ik zou er eens in willen rondwandelen en iedere periode meemaken, van het Colosseum tot de middeleeuwen of meegaan op de kar van mijn opa. Hoe was het leven toen? Als historicus ben ik een soort nostalgicus.”

Voor zijn driedelige boekenreeks begon Korneel vlak voor de golden sixties. “Hoe was het leven toen mijn ouders het levenslicht zagen? Dat was een zeer goede periode om te starten, vanaf dan is alles op korte termijn beginnen veranderen. Er was geen badkamer, mensen wasten zich in een zinken teil en de eerste mobiele telefonie was een vaste telefoon in de auto. Pas in de jaren 90 verscheen de kleine Nokia. Dan is bereikbaarheid ontploft. Om je een idee te geven; in 1994 waren er zo’n 60.000 mobiele abonnees, in 2000 waren dat er 5 miljoen. Dat is ongelooflijk. Met mijn boek wil ik aan mensen tonen dat veel vanzelfsprekende zaken nog niet zo lang bestaan en hoe snel alles is gegaan. De bedoeling is dat mensen ook wat nostalgisch worden. Het is leuk om zo’n dingen even terug te brengen. Vroeger gingen we bijvoorbeeld naar de videotheek om onze films of namen we muziek op met een cassette naast de radio. De technologische vooruitgang heeft veel zaken toegankelijker gemaakt, maar de charme is er wat van af.”

De cover van ‘Was het nu 70, 80 of 90?’. © Korneel De Rynck

Als West-Vlaming vond Korneel het belangrijk ook West-Vlaamse links in het boek te steken. “Zo zorgden de gemeentefusies echt voor een storm, bijvoorbeeld in Kuurne, die in 1976 zich enorm heeft afgezet tegen de fusie met Kortrijk. Wijlen Kortrijks burgemeester Jozef Lambrecht is zelfs nog bekogeld geweest toen hij gemeentehuis bezocht om te babbelen over banden tussen Kortrijk en Kuurne. Hij is nooit het gemeentehuis binnengeraakt. De gemoederen liepen hoog op en Kuurne heeft de slag thuisgehaald. Een ander voorbeeld is het allereerste containerpark van Vlaanderen in Izegem of het protest tegen de autosnelweg A19 die tussen Ieper en Kortrijk loopt. In principe zou die doorgetrokken worden door de Westhoek naar de kust, maar door de vele auto’s en files ontstond er protest. Het verzet tegen de auto kwam er in de jaren 70 en 80. Mijn ouders hebben zelfs nog meegelopen in de betoging. In Ieper stopt de A19 op een spookbrug.” De nostalgische trilogie zal voorlopig geen vervolg meer kennen. “De jaren 2000 liggen te weinig in het verleden.”

Voorstelling ‘Terug naar de golden sixties’

Binnenkort komt er een voorstelling aan: Terug naar de golden sixties, gebaseerd op het tweede boek van de reeks van Korneel. Die gaat in première in CC De Scharpoord in Knokke-Heist op 20 februari. “Ik deed veel lezingen per boek, over heel Vlaanderen, en dus ook over het tweede boek in reeks. Toen dacht ik: er zit misschien wel meer in. In plaats van parochiezalen af te schuimen, waagde ik mijn kans in culturele centra.” En die ambitie werd werkelijkheid. “Met de voorstelling ‘Terug naar de golden sixties’ toeren we met een band die liedjes speelt uit die periode en ik vertel over toen met foto’s, beelden en muziekfragmenten. De multimediale voorstelling is iets heel herkenbaar voor mensen van die tijd, maar ook heel interessant voor jongere mensen die komen kijken. Voor hen is het meer exotisch en verwonderlijk. ‘Terug naar de golden sixties’ is een voorstelling voor jong en oud. Niet enkel leerrijk, maar een leuke show met ook wat humor. Ik noem het ‘historytainment’ of ‘stand-up history’. Als het goed lukt, wil ik daarmee verdergaan.” Ondanks de nog relatief onbekende naam van Korneel De Rynck loopt de verkoop goed en staan er nu al tien shows gepland dit jaar in Vlaanderen. Bestel je tickets via korneelderynck.com.