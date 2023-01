Fans willen Brugs Stripfestival redden via crowdfunding

Bij wijze van crowfunding hebben enkele Bruggelingen de groep ‘de vrienden van Stripfestival Brugge’ opgericht. “Op die manier hopen we de toekomst van ons festival te verzekeren”, zegt initiatiefnemer Bart Jonckheere.

“De editie ’22 van het Brugs Stripfestival op 11 november in het Sint-Lodewijkscollege was een succes, we wensen dan ook verder te werken op dit elan. Maar een stripfestival organiseren kost handenvol geld en daarom doen we een beroep op het publiek”, legt Bart Jonckheere uit.

Om nog meer (inter)nationale tekenaars aan te trekken en om de van het Brugs Stripfestival in de toekomst nog beter te dienen doen de initiatiefnemers een beroep op stripfans. Bart Jonckheere zegt: “Draagt u ons festival een warm hart toe? Dan kan u ons helpen. De vrienden van het festival betalen een bijdrage van 50 euro.”

Eeuwige dankbaarheid

“In return krijgen de vrienden eeuwige dankbaarheid en de wetenschap dat het Stripfestival Brugge kan doorgroeien, regelmatig updates en nieuwtjes en gratis entree gedurende het Stripfestival Brugge op 11 en 12 november 2023. Daarnaast hebben de fans recht op een goody bag met daarin onder andere een unieke gratis strip.”

De affiche van de jongste editie van het Brugs Stripfestival.

“Alle vrienden worden uitgenodigd op de exclusieve openingsreceptie editie 2023 samen met gasten, sponsors en de aanwezige tekenaars. En als extraatje een unieke, geleide ‘bier en strips’ wandeling in Brussel, inclusief degustaties ter waarde van 35 euro”, aldus de initiatiefnemer.

Voor 50 euro zijn stripfans vriend van het Stripfestival Brugge voor een jaar. Inschrijven kan door over te schrijven op BE08 1325 4498 2013, met vermelding ‘vrienden + uw mailadres’. En/Of een mailtje naar stripfestivalbrugge@hotmail.com.