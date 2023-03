Familie Van Cauwenberghe uit Aarsele maakt boek over familiegeschiedenis: “Klaar na 40 jaar opzoekingen”

De tak van de familie Van Cauwenberghe die afstamt van stamvader August, heeft een boek over de familie uit, met de geschiedenis van de familie en een overzicht van alle afstammelingen. “August was een viriele man.”

De eerste bouwsteentjes voor de familiekroniek werden al gelegd in 1982, toen Daniël, de oudste van de kleinkinderen van August Van Cauwenberghe, een familiebijeenkomst organiseerde. “Toen kwamen alle kleinkinderen en achterkleinkinderen van August samen in Aalter”, vertelt Roland Van Cauwenberghe. In 2005 werd een familiewerkgroep opgericht met Willy, de oudste kleinzoon in de rechte lijn, als voorzitter, Ivan als secretaris en van elke tak een vertegenwoordiger. Samen vormen wij ‘De groep van 10’. De familie komt om de twee jaar bijeen.

Familiegeschiedenis

Intussen maakte de familie ook kennis met genealoog Waldrick Van Cauwenberghe uit Markegem. Hij schreef in 2000 het boek ‘600 jaar Familiegeschiedenis Van Cauwenberghe’, een levenswerk. “Ik ben al met de eerste opzoekingen begonnen in de jaren 60”, vertelt Waldrick daar zelf over. “Die deed ik in het archief op het gemeentehuis van Wingene, want ik ben van daar afkomstig. Met die informatie kon ik terugkeren tot in de jaren 1800, maar om meer zaken terug te vinden over onze grote familie, trok ik ook naar de rijksarchieven van Brugge en Gent en de archieven van Oudenaarde en Ronse. De oorsprong van de familie ligt immers in die streek. Uiteindelijk slaagde ik erin om de familiegeschiedenis weer samen te stellen tot in het jaar 1385.”

Waar die fascinatie voor de familiegeschiedenis vandaan komt, weet Waldrick niet zo goed. “Met de moedermelk meegekomen zeker”, lacht hij. “Het is een passie. De tijd die ik erin gestoken heb, valt enkel te beschrijven in jaren. In het jaar 2000 heb ik uiteindelijk mijn boek uitgebracht, na 40 jaar opzoekingen. Voor de gelegenheid kwam de hele familie bijeen, allemaal afstammelingen van Jean-Baptist Van Cauwenberghe, oud-burgemeester van Wingene.”

“August had 14 kinderen en was dus best een viriele man”

Tien jaar later volgde een nieuw groot feest voor alle takken van de familie, met 600 aanwezigen. “Het was ook alweer tijd voor een update van het boek, want op tien jaar tijd gebeurt er natuurlijk veel.”

Intussen besliste één van de takken van de familie Van Cauwenberghe om zelf een traditie van familiefeesten te gaan organiseren, de tak met als stamvader August. Hij ligt begraven op de begraafplaats van Aarsele en is een van de achterachterkleinkinderen van Jean-Baptist. “We startten ons eigen feest, met ook een periodieke nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt”, vertelt Ivan Van Cauwenberghe uit Aarsele. “Daarin worden naast de geboorten, overlijdens, huwelijken en jubilea ook weetjes en artikels verspreid. Daarnaast maakte ik samen met Waldrick in 2005 een boek over onze eigen tak, iets wat Roland nu een flinke update heeft gegeven.” Ivan en Roland zijn allebei kleinkinderen van August.

Wapenschild

In het boek is de geschiedenis van Augusts afstammelingen opgenomen, in beeld gebracht door heel wat authentieke foto’s. “Het boek telt een 100-tal pagina’s”, vertelt Roland. “Ik start met een blik op de voorouders van August en dan ga ik verder met zijn levensloop. August is afkomstig van Wingene en is drie keer getrouwd. Hij had in totaal 14 kinderen en was dus best een viriele man. Mijn vader was de jongste.”

August was zijn hele leven landbouwer in Aarsele en hij baatte samen met zijn kinderen een tweede hofstede uit in Poeke. Uiteindelijk mondde dat grote gezin uit in 48 kleinkinderen, van wie er 40 nog in leven zijn. Er zijn intussen 113 achterkleinkinderen, 190 achterachterkleinkinderen en 11 achterachterachterkleinkinderen. Die zijn allemaal zorgvuldig opgenomen in het boek, dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijnen in de familie volgt. “Dat heeft toch wel wat tijd gekost”, vertelt Roland. “Er gingen vele mailtjes en familiebezoekjes aan vooraf om de laatste nieuwe wijzigingen in de stamboom op papier te krijgen.”

De tak van August heeft intussen ook een eigen wapenschild. Dat werd in 2005 ontworpen door achterkleinkind Liesbet. “We hebben sinds 2006 ook een eigen lied”, vult Ivan aan. “’t Comberghs Lied is geschreven door twee achterkleinkinderen van August, David en de overleden Steven Lefebre uit Aarsele. Tot slot zijn we fier op ons familieglasraam in de kerk van Aarsele.”

De Van Cauwenberghes kijken in de toekomst uit naar nog veel familiebijeenkomsten. “We hopen op opvolging, want we zijn toch een hechte familie”, aldus Roland. “Maar de opvolging van de hele familie zal steeds moeilijker worden. Het DNA van August verspreidt zich tot zelfs in Zweden, Dubai en China, dus het is niet eenvoudig om iedereen te blijven opsporen.”

Weetjes over de familie

1. Remi, de oudste zoon van August, baatte de tweede hofstede in Poeke uit. Met zijn vrouw Clara stichtte ook hij een groot gezin van zeven dochters en twee zonen. Astrid werd als zevende dochter in de rij genoemd naar de toenmalige koningin van België. Remi was eind jaren 60 eerste schepen van de gemeente Poeke.

2. Daniel De Volder is met zijn 88 jaar de oudste kleinzoon van Maria, de oudste dochter van August. Ingrid Van Cauwenberghe is het jongste kleinkind dat de familienaam draagt. Zij is het derde kind van Roger, de jongste zoon van onze stichter August. Frank van Cauwenberghe is de derde generatie die het landbouwbedrijf van stichter August in Aarsele uitbaat.

3. Velen zetten de traditie in diverse domeinen van de land- en tuinbouw verder. Andere zochten hun toekomst in de zorg, het onderwijs, IT, …. en bijvoorbeeld ook in techniek. Recent opende achterkleinzoon Wouter Van Cauwenberghe een superkrachtig snellaadstation in Aalter. (LDW)