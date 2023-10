Familie Mattelaer stelt tweede boek voor

Ruim 180 leden van de familie Mattelaer verzamelden in het stadhuis. Aanleiding was de uitgave van het tweede boek De Familie Mattelaer. Het eerste deel verscheen tien jaar geleden. Het boek handelt over de geschiedenis en genealogie van de familie van circa 1540 tot nu en bevat foto’s, anekdotes en verhalen. De stamboom zou teruggaan tot de Duitse voorouders Marteler in 1069. De zekere stamboom start in 1569 bij Hussenu Mattelaer en loopt tot nu. Minister Van Quickenborne schetste de verbondenheid met Kortrijk van de familie Mattelaer. Dr. Johan Mattelaer, auteur en drijvende kracht, gaf uitleg over de inhoud van het boek. Aansluitend volgde een fotosessie en receptie waar alle Mattelaers en sympathisanten uitgebreid verbroederden. (Peter Van Herzeele/foto JVGK)