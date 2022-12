Expositie van fotoboek ‘Discobolus’ in Pand 00X

In de afgelopen jaren ging Lize Rubens (31) als fotograaf op pad om bodybuilders te fotograferen. Ze trof er naar eigen zeggen een duistere maar zeer esthetische onderwereld aan.

Het fotoboek ‘Discobolus’ gaat over het nastreven van onbereikbare perfectie en maatschappelijke druk. Het bestaat uit vier scènes waarin beelden geduid worden met tekstfragmenten. Het ontstaan en de invloed van oude en nieuwe schoonheidsidealen vormen een rode draad doorheen de diverse scenes. De expositie van haar foto’s is vandaag en morgen te bezoeken tussen 10 en 18 uur te Pand 00X (Blekersstraat 1).

“Het boek ‘Discobolus’ is genoemd naar het klassieke Griekse beeld, de discuswerper. Dit beeld is uitgegroeid tot het atletisch prototype in de geschiedenis, maar bij nader inzicht een heel onrealistisch ideaalbeeld is. We vergelijken bodybuilders met Griekse goden uit de oudheid en trekken het verhaal door tot vandaag. Dit brengt ons al snel bij de hedendaagse maatschappij waarin mentale kracht, een eigen strijd en innerlijke focus belangrijk zijn. Ik nodig de kijker en lezer uit om zijn of haar eigen Discobolus te ontdekken en kritisch in het daglicht te houden’, aldus Lize.

Lize haar roots liggen in Limburg, maar ze woont en werkt ondertussen al tien jaar in Kortrijk. Ze deelt haar passie over fotografie als docent in het onderwijs. Verder werkt ze als freelance fotograaf. Enkele dagen per week verdiept ze zich in commerciële opdrachten, voornamelijk interieur fotografie. Haar persoonlijke interesse en passie voor kunstfotografie, begon al op vroege leeftijd. In 2020 cureerde ze (samen met Dieter Van Caneghem en Lieven Lefere) fotofestival Track&Trace in Kortrijk dat ruim 50.000 bezoekers lokte naar de stad. Meer informatie over haar werk op www.lizerubens.be.