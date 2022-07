Exotisch leven van Zedelgemse priester-missionaris Amaat Vyncke belicht in nieuw boek

Jef Bogaert komt met ‘Amaat Vyncke en zijn wereld’, een kleurrijk boek dat royaal het belang van de Zedelgemse priester-missionaris vertelt. Van pionier van de Vlaamse beweging tot zijn brieven uit Midden-Afrika: Vynckes leven leest ook echt als een boek. Balder Goethals pentekende de cover van een meeslepend werk.

Welke man en geschiedenis gaan er schuil achter het Amaat Vynckeplein op Zedelgem dorp? Waar nu de ingang van het gemeentehuis is, stond het geboortehuis van Amaat ‘Ratte’ Vyncke (1850-1888), de blauwvoet-studentenleider en Witte Pater die onvermoeibaar voor een beter leven voor zijn medemens ijverde. In zijn eerste boek uit 2014 belichtte Jef Bogaert al hoe priester Vyncke middenin de Vlaams-katholieke en Congolese geschiedenis stond. Tegen de elite in ijverde hij als tijdsgenoot van Gezelle en Rodenbach voor de Vlaamse beweging in Roeselare.

Geveld door malaria

Na zijn tijd als onderpriester in Dudzele trad hij rond zijn 30 jaar in bij de Witte Paters, om het als eerste Belgische missionaris op te nemen voor de slaven en weeskinderen in Centraal-Afrika. Als eerste organiseerde hij er ook een succesvolle pokkenvaccinatie, maar werd geveld door malaria.

“In deze tweede biografie ga ik dankzij nieuwe brieven en beeldmateriaal dieper in op de tijd en omgeving waarin Amaat Vyncke leefde: zijn rol in het pauselijk leger, de minder fraaie kant van ontdekkingsreiziger Stanley, de beginjaren van de kolonie van Leopold II, het latere Belgisch-Congo. Met nieuwe illustraties en authentieke gravures van foto’s die Vyncke nam, heb ik zijn verhaal opengetrokken. De veelzijdige persoonlijkheid van deze Zedelgemse historische figuur komt in dit definitieve boek tot leven.”

Dwars door Tanzania

De tekening die de olijfgroene kaft siert, is de verdienste van Zedelgems kunstenaar Balder Goethals. De ruim 250 brieven van Vyncke die Jef Bogaert voor de inhoud gebruikte, schetsen met eigenzinnige humor het leven van het toen ongerepte Afrika. Het was een exotische wereld die eind 19de eeuw tot de verbeelding sprak. De auteur neemt de lezer mee in de voetsporen van de tocht van Zanzibar dwars door Tanzania, een tocht die ooit begon in Zedelgem en strandde in Kibanga. In dat Congolees dorp liet Vyncke het leven na het zijne opgeofferd te hebben voor de meest kwetsbare mensen, tegen de westerse geest in. “Alle nieuwe informatie liet ik nalezen door experts zoals professor Vangroenweghe en Maarten Couttenier van het Afrikamuseum in Tervuren, en Witte Pater Luc Lefier. Dankzij sponsoring door het groene energiebedrijf Vyncke uit Harelbeke kan ik het boek aanbieden aan een bescheiden prijs van 60 euro. Het grootste deel van de verkoop schenken we aan een goed doel.”

Luxe-uitgave

Even bevlogen als het stormachtige leven van “zijn” Amaat Vyncke praat auteur Jef Bogaert over zijn sluitstuk en koortsachtig speurwerk. Het tijdsdocument is een 400 pagina’s tellende luxe-uitgave geworden, waarmee hij voldaan een punt kan zetten. “Het blijft niettemin jammer dat het historisch belang van het leven van Amaat Vyncke in de gemeente zo miskend wordt. De gedenksteen van het oud gemeentehuis en andere waardevolle stukken verdienen opnieuw een waardige, zichtbare plek op zijn geboortegrond.” Een verzuchting die de auteur van ‘Vyncke en zijn wereld’ met nuchtere wil van de juiste mensen zo opgelost ziet. (HV)

Alle info:jefbogaert@gmail.com