Exclusieve boekenbeurs in Oostende belicht lokale auteurs

Op zondag 5 november presenteren een schare Oostendse auteurs hun recent of vroeger werk aan hun stadsgenoten en andere geïnteresseerden in het ontmoetingscentrum De Schaperye.

Initiatiefnemer van de boekenbeurs is Geert Ollieuz, stichter en voorzitter van de stripofielenclub De Lustige Kapoentjes en auteur van Kroniek van het Hazegras en de kapersroman Getoont syn kloek ghewelt. “Tijdens Oostende voor Anker bemande ik samen met onder anderen Laurentius Vanacker een boekenstand. “Toen opperde Laurentius voor het eerst zijn idee om auteurs uit Oostende of schrijvers die het in hun werk over Oostende hebben te presenteren op een eendaagse boekenbeurs. Op 5 november is het zover.”

27 schrijvers

Stefaan Pennynck van de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers bezorgde Geert Ollieuz zowat 60 namen van schrijvers en daarvan reageerden er 27 positief. Ook Boekhandel Corman reageerde positief en is op de beurs aanwezig. “We hopen natuurlijk op een grote opkomst omdat ons initiatief een staalkaart biedt van wie in Oostende pen of toetsenbord hanteert en/of ooit over de stad aan Zee geschreven heeft”, zegt Geert.

Erg gevarieerd

Het aanbod omvat zowel fictie als non-fictie en is dus erg divers en overkoepelt veel decennia: poëzie, geschiedkundige werken, verhalen, kinder-, jeugd- en fotoboeken, romans en stripverhalen, woorden- en kookboeken… De aanwezige auteurs zullen hun werk(en) signeren. Doorlopend is er ook een lezerscafé.

“We hopen veel boekenliefhebbers met een hart voor Oostende te mogen verwelkomen” – Geert Ollieuz, voorzitter De Lustige Kapoentjes

“Fotograaf J.J. Soenen is die dag verhinderd maar Iwein Scheer van ’t Kroegske komt in zijn plaats het fotoboek over 50 jaar Paulusfeesten signeren. We hopen dus veel boekenliefhebbers met een hart voor Oostende te mogen verwelkomen”, besluit Geert.

De eerste Oostendse boekenbeurs vindt plaats in het OC De Schaperye in de Steenovenstraat 86 op de Konterdam en loopt van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.